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МВД подтвердило задержание топ-менеджеров на МТЗ и БЕЛАЗе

Слухи об этом ходили уже больше недели.

МВД подтвердило задержание топ-менеджеров на МТЗ и БЕЛАЗе
Иллюстративное фото
В Беларуси задержаны семеро топ-менеджеров МТЗ и БЕЛАЗ, говорится в телеграм-канале МВД в четверг. 

"Масштабную преступную деятельность топ-менеджеров тяжелой промышленности изобличили оперативники по борьбе с экономическими преступлениями МВД, УВД Минщины и следователи. Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара", - говорится в сообщении. 

Там уточняется, что для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости.

"Семеро фигурантов были задержаны с поличным. Изъято около $100 тыс. Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. В отношении участников криминального синдиката избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - уточнили в ведомстве.
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