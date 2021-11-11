



Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — заявил он.





Так в Минске отреагировали на намерение Польши полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса.