Цена на газ выросла после угроз Лукашенко
Цена на газ в Европе выросла почти на два процента после угроз Александра Лукашенко прекратить транзит топлива в Европу. Судя по данным биржи, стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась на 1,9 процента — до 847 долларов за тысячу кубометров.
Ранее Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод «Ямал-Европа» и оставить ЕС без газа, если Польша закроет границу с республикой. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить», — заявил он.
Так в Минске отреагировали на намерение Польши полностью закрыть границу с Беларусью из-за миграционного кризиса.
14:35 11/11/2021
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