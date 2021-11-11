«Аэрофлот» отрицает перевозку нелегальных мигрантов и грозит СМИ судом
Информация об угрозе введения Евросоюзом санкций против «Аэрофлота» может оказать существенное негативное влияние на бизнес, заявили в компании. Российский перевозчик отрицает массовую доставку выходцев с Ближнего Востока на территорию Белaруси. Компания пригрозила судом тем, кто распространяет подобную информацию, пишет КоммерсантЪ.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу. Агентство утверждает, что ограничительные меры могут затронуть Turkish Airlines и «Аэрофлот».
«Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию республики Беларусь не соответствует действительности»,— цитирует «Интерфакс» пресс-службу компании.
Компания подчеркнула, что не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул—Минск и чартерных рейсов по этим направлениям.
Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию России в Беларусь затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ, считают в компании. По ее подсчетам, с начала октября транзитом через аэропорт Шереметьево в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров, транзитных пассажиров — граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай — не зафиксировано.
«Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию. "Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том ч сле оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании»,— говорится в пресс-релизе перевозчика.
Акции «Аэрофлота» на данный момент снижаются примерно на 1,5% предыдущему торговому дню. Утром они были лидерами падения на Мосбирже, но потом несколько отыграли негатив.
Turkish Airlines также заявила, что не причастна к созданию миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом.
14:08 11/11/2021
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