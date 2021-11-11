











Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз планирует ввести новый пакет санкций из-за попыток нелегальных мигрантов перейти белорусско-польскую границу. Агентство утверждает, что ограничительные меры могут затронуть Turkish Airlines и «Аэрофлот».





«Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию республики Беларусь не соответствует действительности»,— цитирует «Интерфакс» пресс-службу компании.





Компания подчеркнула, что не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул—Минск и чартерных рейсов по этим направлениям.





Транзитное движение граждан Ирана, Ирака, Сирии через территорию России в Беларусь затруднено, поскольку требует получения транзитных виз РФ, считают в компании. По ее подсчетам, с начала октября транзитом через аэропорт Шереметьево в Минск проследовало из Бейрута 19 пассажиров, транзитных пассажиров — граждан Сирии и Ирака, следующих в Минск из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай — не зафиксировано.





«Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию. "Аэрофлот" намерен защищать интересы компании и ее акционеров всеми возможными законными путями, в том ч сле оставляет за собой право на судебную защиту интересов компании»,— говорится в пресс-релизе перевозчика.





Акции «Аэрофлота» на данный момент снижаются примерно на 1,5% предыдущему торговому дню. Утром они были лидерами падения на Мосбирже, но потом несколько отыграли негатив.





Turkish Airlines также заявила, что не причастна к созданию миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом.