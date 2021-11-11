



Пока айтишники-ИП думают, как им жить в 2022 году, когда для них отменят упрощёнку, ситуация, кажется, изменилась. Публикация Минфина от 7 октября «Информация об основных изменениях, вносимых в Налоговый кодекс» на днях была отредактирована.





По-прежнему запрещается с 2022 года применение УСН для ИП, оказывающих услуги. Однако исправлен список услуг-исключений. Раньше в нём были туризм, здравоохранение, сухопутный транспорт, общепит, а также техническое обслуживание и ремонт авто и мотоциклов.





Теперь вместо техобслуживания и ремонта авто и мотоциклов — деятельность в области компьютерного программирования.





«С 2022 года предусмотрено сокращение перечня видов деятельности, облагаемых единым налогом, и запрет на применение УСН при оказании услуг (за исключением индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туристической деятельности, здравоохранения, сухопутного транспорта, общественного питания, деятельности в области компьютерного программирования)».





При этом критерий валовой выручки для применения УСН индивидуальными предпринимателями в 2022 году повышается до 500 тыс. рублей в год, а ставка налога составит 6 процентов.





Применять УСН будет возможно только без уплаты НДС.





С 2023 года этой возможности уже не будет. Для индивидуальных предпринимателей, мишет Минфин, будет установлен единый режим алогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами с возможностью осуществления отдельных видов деятельностью и найма до трёх работников. Также будут опции перехода в самозанятые (за исключением отдельных видов деятельности) и учреждения микроорганизаций (для всех видов деятельности).





Справочно. В целях упрощённого ведения учета для ИП в Налоговом кодексе уже предусмотрена возможность в качестве расходов принять сумму в размере 20 процентов дохода.