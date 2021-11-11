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Минфин: айтишникам-ИП в 2022 году можно остаться на упрощёнке

dev.by обнаружил, что Минфин обновил разъяснение основных изменений, вносимых в Налоговый кодекс. В новой редакции — важные новости для айтишников-ИП.


Пока айтишники-ИП думают, как им жить в 2022 году, когда для них отменят упрощёнку, ситуация, кажется, изменилась. Публикация Минфина от 7 октября «Информация об основных изменениях, вносимых в Налоговый кодекс» на днях была отредактирована.

По-прежнему запрещается с 2022 года применение УСН для ИП, оказывающих услуги. Однако исправлен список услуг-исключений. Раньше в нём были туризм, здравоохранение, сухопутный транспорт, общепит, а также техническое обслуживание и ремонт авто и мотоциклов.

Теперь вместо техобслуживания и ремонта авто и мотоциклов — деятельность в области компьютерного программирования.

«С 2022 года предусмотрено сокращение перечня видов деятельности, облагаемых единым налогом, и запрет на применение УСН при оказании услуг (за исключением индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере туристической деятельности, здравоохранения, сухопутного транспорта, общественного питания, деятельности в области компьютерного программирования)».

При этом критерий валовой выручки для применения УСН индивидуальными предпринимателями в 2022 году повышается до 500 тыс. рублей в год, а ставка налога составит 6 процентов.

Применять УСН будет возможно только без уплаты НДС.

С 2023 года этой возможности уже не будет. Для индивидуальных предпринимателей, мишет Минфин, будет установлен единый режим алогообложения с уплатой подоходного налога от разницы между доходами и расходами с возможностью осуществления отдельных видов деятельностью и найма до трёх работников. Также будут опции перехода в самозанятые (за исключением отдельных видов деятельности) и учреждения микроорганизаций (для всех видов деятельности).

Справочно. В целях упрощённого ведения учета для ИП в Налоговом кодексе уже предусмотрена возможность в качестве расходов принять сумму в размере 20 процентов дохода.
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