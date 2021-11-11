+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Доллар начал дорожать

С начала месяца доллар и российский рубль немного выросли, евро незначительно снизился. Сегодня на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар подорожал сразу почти на копейку.

Доллар в начале торгов прибавил 0,70 копейки, он продавался по 2,4420 рубля.

Евро сразу потерял 0,92 копейки, снизившись до 2,8085 рубля.

Российский рубль на старте торгов стоил 3,4300 белорусского рубля за сотню. Это минус 1,73 копейки.

Напомним, вчера доллар сбросил 0,83 копейки и остановился на отметке 2,4350 рубля. Евро потерял 1,7 копейки и продавался за 2,8177 рубля. Сотня российских рублей прибавила 1,65 копейки и стала стоить 3,4472 белорусского рубля.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]