Доллар начал дорожать

Доллар в начале торгов прибавил 0,70 копейки, он продавался по 2,4420 рубля.





Евро сразу потерял 0,92 копейки, снизившись до 2,8085 рубля.





Российский рубль на старте торгов стоил 3,4300 белорусского рубля за сотню. Это минус 1,73 копейки.





Напомним, вчера доллар сбросил 0,83 копейки и остановился на отметке 2,4350 рубля. Евро потерял 1,7 копейки и продавался за 2,8177 рубля. Сотня российских рублей прибавила 1,65 копейки и стала стоить 3,4472 белорусского рубля.