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Скандал с Doing Business: Всемирный банк планирует перезапустить рейтинг

Всемирный Банк планирует в течение двух лет опубликовать обновленный рейтинг Doing Business по легкости ведения бизнеса в странах. Как обещают его создатели, в списке изменится методология его составления.


Об этом сообщает Reuters.

Как рассказала агентству главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхард, некоторые ключевые концепции для нового рейтинга бизнес-климата в странах уже подготовлены. В частности, методология обновленного списка станет более прозрачной, будет уделено особое внимание данным опросов.

При составлении обновленного рейтинга планируется снижение роли государственных учреждений в предоставлении консультационных услуг по анализу данных. Их сбором преимущественно будут заниматься независимые компании и организации.

Напомним, в середине сентября Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business.

Отметим, в 2020 Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за нарушений, которые были составлены при составлении рейтингов.
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