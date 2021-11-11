



Об этом сообщает Reuters.





Как рассказала агентству главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхард, некоторые ключевые концепции для нового рейтинга бизнес-климата в странах уже подготовлены. В частности, методология обновленного списка станет более прозрачной, будет уделено особое внимание данным опросов.





При составлении обновленного рейтинга планируется снижение роли государственных учреждений в предоставлении консультационных услуг по анализу данных. Их сбором преимущественно будут заниматься независимые компании и организации.





Напомним, в середине сентября Всемирный банк принял решение больше не публиковать рейтинг Doing Business.





Отметим, в 2020 Всемирный банк приостановил публикацию Doing Business из-за нарушений, которые были составлены при составлении рейтингов.



