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А-100 начала закладывать купленный недавно бетонный завод

Группа А-100 (компания «Астодевелопмент») заложила часть завода железобетонных изделий «Современные бетонные конструкции», который купила в 2019 году. Речь идет об автоматизированном прирельсовом складе цемента в Минском районе.

Залог оценен более чем в 3,9 млн рублей. Это обеспечение очередного выпуска жилищных облигаций под один из строящихся домов в микрорайоне Новоя Боровая. Объем выпуска значительно меньше цены залога — 687 570 рублей. Максимальная цена облигации — 4791 рубль. Это же и цена квадратного метра. Такая стоимость — не рекорд для А-100. Ранее в одном из выпусков облигаций предлагалось купить квадратный метр по 5818 рублей.

Группа не впервые закладывает коммерческую недвижимость под строительство жилья. Например, ранее в ход пошел объект дорожного сервиса на трассе под Минском, а также торговые центры и др.

Кроме того, группа продолжает эмитировать жилищные облигации под строительство загородного комплекса «Зеленая гавань». В очередном выпуске № 67 «квадрат» предлагается примерно по 5 тыс. рублей. В скором времени А-100, как ожидается, прекратит выпуски таких облигаций из-за изменений в законодательстве.


 
Officelife.media
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