Залог оценен более чем в 3,9 млн рублей. Это обеспечение очередного выпуска жилищных облигаций под один из строящихся домов в микрорайоне Новоя Боровая. Объем выпуска значительно меньше цены залога — 687 570 рублей. Максимальная цена облигации — 4791 рубль. Это же и цена квадратного метра. Такая стоимость — не рекорд для А-100. Ранее в одном из выпусков облигаций предлагалось купить квадратный метр по 5818 рублей.





Группа не впервые закладывает коммерческую недвижимость под строительство жилья. Например, ранее в ход пошел объект дорожного сервиса на трассе под Минском, а также торговые центры и др.





Кроме того, группа продолжает эмитировать жилищные облигации под строительство загородного комплекса «Зеленая гавань». В очередном выпуске № 67 «квадрат» предлагается примерно по 5 тыс. рублей. В скором времени А-100, как ожидается, прекратит выпуски таких облигаций из-за изменений в законодательстве.







