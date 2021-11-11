+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

ЕС может ввести санкции против Аэрофлота из-за миграционного кризиса на границе Беларуси

Россия в ответ грозит запретить полеты западных авиакомпаний над своей территорией.

ЕС может ввести санкции против Аэрофлота из-за миграционного кризиса на границе Беларуси
Фото: Ведомости
Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, передает ТАСС.

По данным агентства, попасть под санкции, кроме "Аэрофлота", также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.

Еще одним фигурантом санкций может стать авиакомпания FlyDubai.

Турция уже опровергла свою причастность к перевозке мигрантов и пригласил представителей Еврокомиссии для технических консультаций. 

Официальных комментариев из РФ пока нет. Однако есть отдельные заявления "государственных лиц".  

Если Евросоюз решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — пригрозил Джабаров.

Он отметил, что Росси �ожет ввести и санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний, если ЕС введет аналогичные против «Аэрофлота».

Ситуация накаляется. Впрочем, многие аналитики критикуют Евросоюз. Ведь о потоке мигрантов в Беларусь было известно с лета. Однако в Ес ждали наступления холодов и обострения, чтобы начать шевелиться. Хотя изначально было понятно, что этот поток мигрантов не рассосется и обострение обязательно будет.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]