Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе.





Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза, передает ТАСС.





По данным агентства, попасть под санкции, кроме "Аэрофлота", также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В Евросоюзе считают, что данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.





Еще одним фигурантом санкций может стать авиакомпания FlyDubai.





Турция уже опровергла свою причастность к перевозке мигрантов и пригласил представителей Еврокомиссии для технических консультаций.





Официальных комментариев из РФ пока нет. Однако есть отдельные заявления "государственных лиц".





Если Евросоюз решит ввести санкции против российской авиакомпании «Аэрофлот», то Россия в ответ может рассмотреть вопрос о запрете пролета для западных авиакомпаний над своей территорией. Об этом РИА Новости заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

«Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения», — пригрозил Джабаров.

Он отметил, что Росси �ожет ввести и санкции против отдельных должностных лиц западных авиакомпаний, если ЕС введет аналогичные против «Аэрофлота».





Ситуация накаляется. Впрочем, многие аналитики критикуют Евросоюз. Ведь о потоке мигрантов в Беларусь было известно с лета. Однако в Ес ждали наступления холодов и обострения, чтобы начать шевелиться. Хотя изначально было понятно, что этот поток мигрантов не рассосется и обострение обязательно будет.