











Крупнейший добытчик и обладатель стратегических запасов «черного золота» - Соединенные Штаты Америки уже не раз заявляли, что могут взять под контроль ценовую политику по отношению к ценному углеводородному сырью. США изучают альтернативные варианты снижения цен на топливное сырье после того, как страны ОПЕК отказались увеличивать его добычу. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм, на которую ссылается телекомпания CNN. По ее словам Вашингтон рассматривает так называемые товарные интервенции.





«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку дня, касающуюся цен на нефть. Байден может призвать их к увеличению поставок, но они на минувшей неделе не захотели этого делать. Президент изучает все возможности, какие есть в его распоряжении. Товарные интервенции это один из инструментов, которые у него есть, и, конечно, он рассматривает возможность его использования», - сказала Гренхольм. Министр добавила, что товарными интервенциями США могут стабилизировать внутренние цены на горючее.





Ранее, Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в возрастании цен на топливное сырье из-за отказа наращивать добычу нефти. Президент США назвал неправильным сценарий, согласно которому страны ОПЕК+ не будут увеличивать объемы добычи.





После этого в министерстве энергетики США заявили, что власти рассматривают возможность распечатывания стратегических �ефтяных резервов страны для стабилизации ситуации на рынке.





Как сообщалось ранее, страны-члены ОПЕК+ поддержали план увеличения добычи нефти на 400 тыс баррелей в сутки с декабря 2021 года.





Напомним, что к такой мере, как вскрытие стратегических запасов нефти США прибегали не раз. Последний выброс на рынок продаж 11 миллионов баррелей «черного золота» был сделан в 2018 году, когда цены на него пошли вниз. Огромные запасы в сотни миллионов баррелей хранятся в подземных емкостях в штатах Техас и Луизиана. Впервые стратегический запас (Strategic Petroleum Reserves), созданный США в 1975 году, был задействован в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Четыре из самых крупных хранилищ находятся в подземных соляных куполах вблизи Мексисканского залива, откуда перекачиваются большие объемы нефти. Это делает процессы перекачки и хранения в 10 раз лешевле создания наземных емкостей для нефти.





Вариант товарных интервенций со стороны Соединенных Штатов — это некий способ Джо Байдена показать миру, «кто в доме хозяин». Удастся ли это хозяину Белого дома — посмотрим.