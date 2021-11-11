



«Перенять от коммунистов ненависть к богатым, к «буржуйчикам», к лавочникам, разбудить старые химеры социальной зависти и нетерпимости образца октября 1917 года — соблазнительный способ, чтобы объединить дезориентированное и обедневшее население вокруг авторитарного режима, — пишет журналист заблокированной радиостанции Валентин Жданко. — Но в сегодняшней Беларуси это уже вряд ли возможно.





Авторитарному режиму в Беларуси остро не хватает идеи, пишет БГ, которая могла бы объединить людей вокруг вождя.





Тяжело представить, что можно объединить общество под лозунгом незаменимости власти одного лица.





Вот большевистский режим, с которого нынешняя власть во многом стремится брать пример, — другое дело. Да, там была диктатура — но была и заманчивая идея (светлая мечта о царстве всеобщего равенства), которая увлекла миллионы и была поддержана ими.





Фото: Олег ПОЛИЩУК, “Брестская газета”





Натравить бедных на богатых — такая стратегия, как показывает исторический опыт, может «выстрелить» мгновенно. Память о революции 7 ноября 1917 года, годовщину которой в Беларуси до сих пор отмечают как государственный праздник, — тому доказательство. Такая идея быстро овладевает массами. Запрос на социальное равенство и справедливость высок, особенно в п риоды, когда количество тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, неуклонно растет, и когда когда призрак нищеты пугает чуть ли не половину населения страны.





Месть «буржуйчикам»





В сентябре прошлого года Лукашенко, пытаясь подвести теоретическую базу под то, что произошло в августе 2020-го, заговорил об «элементе мелкобуржуазной революции» и издевательски прошелся по «буржуйчикам»:





«Это похоже на какой-то элемент мелкобуржуазной революции. У нас появились буржуйчики, у нас появились богатые люди, айтишники, которых я создал вот этими ручищами, им предоставив условия такие, какие нигде не могут предоставить лучше… Эти категории появились, неплохо живут… Живут в хороших домах… И что им захотелось? А им захотелось власти» (цитаты из интервью российским СМИ 8 сентября 2020 г.)





Фото: president.gov.by





Первоначально государственная пропаганда активно подхватила этот тезис. Отовсюду звучал злобный сарказм в адрес мелких торговцев з явным подтекстом: «И этим людям чего-то не хватало».





По правде, преимущественно риторикой тогда дело и ограничилось. До «экспроприации экспроприантов» не дошло, кампании по борьбе с «экплуататорами рабочего люда» не начались. Но вот прошло какое-то время — и неделю назад неожиданно прозвучала инициатива депутата Андрея Савиных — обложить «буржуйчиков» налогом на богатство:





«Если человек имеет несколько квартир, машин или домов, то здесь должна быть прогрессивная ставка налога. Я думаю, что мы в этом направлении идем, это направление, в котором движется весь мир, это будет сделано рано или поздно».





Что примечательно: другие официальные лица инициативу депутата Савиных будто бы и не заметили. Обошли молчанием. Точная примета, что депутат свою идею в более высоких кабинетах не согласовывал. Официальные медиа тоже преимущественно промолчали. Официозная БелТА даже позволила себе завуалированно и сдержанно покритиковать: мол, «введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога является дискуссионным вопросом». Упрямо промолчал главный рупор пропаганды «СБ. Беларусь сегодня», хотя обычно активно отзывается и не на такие эпохальные предложения и идеи. С чего бы это?





А идея депутата Савиных целиком логичная и могла бы быть понята и поддержана широкоми рабочими массами. И целиком в русле левого уклона так и не сформированной до конца государственной идеологии.





Вы же берете во всем пример со своих союзников из Москвы? А там такой проект налога на роскошь (для собственников жилой недвижимости и земельных участков стоимостью от 50 млн российских рублей, автомобилей — от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт и катеров — от 15 млн рублей) давно разработали депутаты левой фракции «Справедливой России». Коротко говоря, задумка вот в чем. Имеешь в собственности домик стоимостью более полумиллиона долларов — заплати налог от 0,3% до 3% в зависимости от его рыночной стоимости. Для дорогих автомобилей такой налог — от 1% до 5%, для яхт и самолетов — от 3% до 7%.





Зайцы против морковки?





Проблема в том, что владельцы таких дорогих особняков и земельных участков живут в Беларуси преимущественно в Дроздах или в других подобных поселках в окрестностях больших городов. Их собственники — в первую очередь сами высокопоставленные чиновники и приближенные к ним бизнесмены.





Это значит, если ввести такой налог хотя бы в размере 1%, то условным Ермаковой или Ермошиной придется за особняк рыночной стоимостью около 1 млн долларов платить около 10 000 долларов налога.





Так и специальных чиновнических пенсий может не хватить.





Коттеджи в Дроздах. Фото: hata.by





Для них и их соседей по Дроздам такой налог на богатство — это самострел, удар топором по собственным пальцам. Так что осторожное прощупывание депутатом Савиных почвы вряд ли окончится чем-то реальным. Где вы видели, чтобы пчелы были против меда, а зайцы — против морковки?





Зато другой налог — на единственную квартиру для всех собственников «хрущевок», «брежневок» и других шедевров крупнопанельного домостроительства — в Беларуси мгновенно стал реальностью: возмущенный народ даже глазом не успел моргнуть. Хотя если бы ввели налог на роскошь — тогда и налог на квартиры, вероятно, не понадобился бы.





Замахиваются будто бы на дворцы, но бьют преимущественно по «хрущевкам». 7 ноября в Беларуси по инерции еще остается государственным праздником, но сегодняшние чиновники и приближенные к ним олигархи цветы к бронзовому Ильичу не носят.





При всех огромных симпатиях режима к коммунистической идеологии и практики, поблекшие флаги коммунизма, затупленный серп и ржавый молот сегодня бесконечно далеки от тех, на ком этот режим держится.





Кстати, в России налог на роскошь так и не ввели. Долго разрабатывали проект, обсуждали, в прошлом году в июле заседала специальная правительственная комиссия по законопроектной деятельности… И пришла к выводу, что это нецелесообразно, потому то и дворцы, и яхты, и частные самолеты «уже являются объектом налогообложения».





Они, конечно, сочувствуют своему обездоленному народу. Но не до такой же степени».











