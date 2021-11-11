Некоторые зарубежные инвесторы, столкнувшись с проблемами или ожидая их появления, поспешили обнулить свое присутствие и покинуть наш рынок.

Office Life совместно с «Бизнес-ревю» проанализировали , кто из известных бизнесменов и какие зарубежные компании решили свернуть за последний год свою деятельность на территории Беларуси.





ПОДЧИСТИЛ «БЕЛОРУССКИЙ СЛЕД»





Пожалуй, самой известной фигурой, совершившей ByExit в 2021-м, стал сын и главный наследник Михаила Гуцериева Саид. В последней версии топ-200 бизнесменов России, опубликованной Forbes в этом году, партнер своего отца занял 80-е место с капиталом $750 млн.





В середине 2010-х Саид Гуцериев вместе со своим белорусским партнером Виктором Прокопеней инвестировал в несколько финтехпроектов, крупнейшими из которых были Capital.com и Currency.com. Первой легальной криптобиржей на территории СНГ стала Currency.com, запущенная в 2019 году. Также бизнесмен, имеющий британский паспорт, в 2020-м выкупил у белорусского государства контрольный пакет Паритетбанка.





Однако хозяином 14-го по активам банка Беларуси и совладельцем стремительно растущих финтехпроектов Саид Гуцериев пробыл недолго. Весной 2021 года он закрыл сделку по продаже Прокопене своих долей в Capital.com и Currency.com, а осенью текущего года уступил свой близкий к 100% пакет акций в Паритебанке российскому предпринимателю Расиму Исмаилову.





Выход Саида Гуцериева из капитала Паритетбанка некоторые эксперты связывали с тем, что летом 2021 года его отец попал под санкции Евросоюза, введенные в том числе в отношении связанных с белорусской властью бизнесменов.





ПЕРЕМЕЩАЮЩАЯСЯ КРИПТОБИРЖА





С августа текущего года в ликвидации находится компания — оператор криптобиржи iExchange (iex.net) «Криптотрейд». Как сообщается, решение о ликвидации резидента Парка высоких технологий (с 2019 года) принято ее собственниками.





Ими в 2018-м стали украинский IT-бизнесмен Игорь Снижко, а также две белоруски — Людмила Неронская, совладелица газотрейдера «ЗападТрансЭкспедиция», и Наталья Шарепо, совладелица туроператора «Тайм Вояж». СМИ писали о тесной связи криптобиржи с одним из самых влиятельных бизнесменов Беларуси Алексеем Олексиным. В частности, главным партнером биржи назывался контролируемый бизнесменом МТБанк.





Криптобиржа iExchange





Летом 2021-го Алексей Олексин продал МТБанк девелоперу Абдо Ромео Абдо. А на сайте криптобиржи размещено объявление, что сервис iExchange временно недоступен «в связи с реорганизацией и переходом компании в другую юрисдикцию» (https://iex.net/). Сообщается также, что все обязательства перед клиентами выполнены и что скоро, после смены юрисдикции, ребрендинга и обновления части команды, криптобиржа возобновит работу. В перечне услуг, которые будет предоставлять перезапускаемый в декабре этого года сервис, фигурируют обмен криптовалют, покупка и продажа криптовалют за фиатные средства, маржинальная торговля криптовалютой и криптовалютными деривативами, а также «инвестиционные инструменты, которые позволят получать пассивный доход».





В ПОТОКЕ IT-ИСХОДА





Изменение условий хозяйствования, выразившееся в увеличении с 1 января 2021 года подоходного налога с резидентов ПВТ с 9 до 13%, а также общая политическая и экономическая нестабильность являются главными побудительными причинами для белорусских бизнесменов и иностранцев убирать свои локации на IT-рынке. С начала текущего года о закрытии своих офисов объявили свыше двух десятков компаний, включая нескольких представителей зарубежья.





ПВТ. Фото: park.by





Вслед за крупным датским разработчиком Adform, принявшим такое решение еще осенью прошлого года (местная «дочка» ликвидирована весной 2021-го), в настоящий момент ликвидированы или ликвидируются компании с нидерландским, латиноамериканским и российским капиталами.





Из компаний, в которых принимали участие инвесторы из Нидерландов, это IntoSoft и MEDrecord.





IntoSoft работала на белорусском рынке с 2012 года и занималась разработкой программных решений для транспортной, нефтегазовой, финансовой, торговой и рекламной отраслей. В числе ее ключевых клиентов фигурировали Национальный банк Австралии, British Petroleum, HSBC, Нидерландские железные дороги и др. IntoSoft ликвидирована по решению собственников в начале нынешней осени.





MEDrecord появилась в Беларуси в 2019-м. В местном центре компания занималась разработкой программного обеспечения для медицинской сферы и, в частности, платформы для электронного здравоохранения. Нидерландские владельцы постановили закрыть бизнес весной 2021 года, и сейчас их дочерняя структура находится в процессе ликвидации.





В таком состоянии пребывают и дочерние компании EPICA, которую создал белорус Александр Гедранович с несколькими партнерами из Латинской Америки, и российского разработчика Galantis, присутствовавшего на белорусском рынке с 2006 года. Последняя разрабатывала технологии для управления информационными ресурсами предприятий.





ЗАКРЫВАЮЩИЕСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА





Из более 30 представительств иностранных компаний и организаций, закрытых в течение 2021 года в Минске, только одно было ликвидировано по решению регулятора — Минского городского исполнительного комитета. Это германское общественное образовательное общество Deutscher Volkshochschul-Verband.





Решения о прекращении деятельности в остальных случаях принимались самими компаниями. Среди структур, представительства которых закрылись в течение 2021 года, — крупнейший игрок на российском рынке пива бельгийско-турецкая Inbev Efes (Россия), украинский фармпроизводитель «Артериум», шведская SKF Eurotrade, российские «дочки» транснациональных корпораций «Юроп Фудс» (испанского производителя Gallina Blanca) и «Империал Тобакко Волга» (британского табачного производителя Imperial Brands).



