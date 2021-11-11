Рендер электромобиля Apple (Фото: autoevolution.com)









Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на AutoEvolution.









Судя по атмосфере полной секретности, проект Apple Car для технологического гиганта из Купертино является приоритетным. Несмотря на окружающую проект завесу тайны, экспертам компании Vanarama удалось визуализировать будущую новинку на основе многочисленных патентов зарегистрированных Apple.









Как видно из опубликованных рендеров, основной идеей автомобиля Apple является тотальная цифровизация. По сути, весь интерьер машины представляет собой множество дисплеев. Что, само по себе, и не редкость по нынешних временам - это магистральная тенденция в современном автомобилестроении. Но есть интересный нюанс – водитель автомобиля Apple сможет сам настраивать положение элементов управления. Интересным является и открывание передней и задней дверей навстречу друг другу, чтобы сделать доступ в салон удобнее, а также развповорачивающиваю.









Однако конкурентноспособность автомобиля на рынке определяют реализованные в нем передовые технологии. И в этом году генеральный директор Apple Тим Кук намекнул, что в компания разрабатывает некую " систему автономного управления".





А затем Apple переменил к себе директора по программному обеспечению Tesla Autopilot Кристофера Мура. О своей работе Мур будет отчитываться перед Стюартом Бауэрсом - еще одним топ-менеджером, перешедшим в Apple из Tesla.









По сообщению агентства Bloomberg, ссылающегося на "людей, близких к этому вопросу", автомобиль Apple может дебютировать в 2025 году - если все пойдет по плану.





Из-за дефицита микросхем BMW начала выпускать автомобили без сенсорных экранов. Этот вынужденный шаг сделан, чтобы сохранить текущий уровень производства.















