







Мировые автопроизводители планируют потратить сотни миллиардов долларов на разработку и производство электромобилей и аккумуляторов до 2030 года для достижения целей по декарбонизации, пишет Лента.Ру со ссылкой на Reuters.





Менее трех лет назад автомобильные компании планировали выделить на аналогичные цели 300 миллиардов долларов, сейчас — 515 миллиардов. Пересмотру планов способствует ужесточение требований по снижению выбросов углекислого газа в крупных городах и странах (Лондоне, Париже, Норвегии, Китае).





Глава отдела глобального прогнозирования AutoForecast Solutions Брайан Максим сравнил рынок электромобилей с холодной войной. «После того как несколько автопроизводителей объявили о программах развития электромобилей, всем остальным пришлось сделать то же самое, чтобы не отставать», — отметил он. При этом представители отрасли рискуют, поскольку планируют выделять большие объемы средств на продукт, который неизвестен потребителям и долго будет приносить малую прибыль или не приносить вообще.





Несмотря на амбициозные планы в отрасли опасаются, что спрос на электромобили окажется недостаточным без дополнительных стимулов для покупателей и затрат на установку зарядок для аккумуляторов. Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla является единственной компанией, которой удается продавать практически все выпущенные автомобили. В начале ноября капитализация организации превысила 1,2 триллиона долларов — в два раза выше стоимости автогигантов Volkswagen, Toyota, Ford и General Motors вместе взятых.





Правительства ряда стран оказывают давление на мировых автопроизводителей, пытаясь добиться поэтапного отказа от производства автомобилей на ископаемом топливе. Сингапур и Швеция объявили о запрете продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2030 году. Президент США Джо Байден заявил, что к 2030 году доля проданных электромобилей в стране должна составлять 40-50 процентов.





Немецкая Volkswagen Group обязалась инвестировать 110 миллиардов долларов в производство электромобилей и аккумуляторов до 2030 года. Компания планирует выпустить по миллиону электрокаров в Европе, Китае и США в течение следующего десятилетия. В ближайшие годы концерн намерен потратить средства на расширение ассортимента и производительности аккумуляторов и снижение стоимости электромобилей. К 2025 году Volkswagen планирует стать мировым лидером в производстве электромобилей.





Другие немецкие автопроизводители, Daimler и BMW, потратят 75 миллиардов долларов до 2030 года, американские General Motors и Ford — 60 миллиардов до 2025 года. Китайская SAIC Volkswagen — совместное предприятие Volkswagen Group и SAIC Motor — объявили о планах потратить более 100 миллиардов долларов. Сильно отстают японские автопроизводители: Honda, Toyota и Nissan вложили менее 40 миллиардов долларов.





В октябре индийский автопроизводитель Mahindra & Mahindra сообщил, что к 2030 году половину проданных им автомобилей будут составлять электрокары. Компания начала выпуск транспортных средств с электродвигателем, хотя рынок электромобилей в Индии только зарождается.







