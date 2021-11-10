УСК по Витебской области планирует купить криптокошелек за 1000 рублей
Управление Следственного комитета по Витебской области хочет купить аппаратный кошелек для хранения криптовалюты.
Аппаратный криптокошелек. фото bitcoin.it
Согласно техническому заданию витебским следователям понадобился мультивалютный криптокошелек — устройство должно иметь возможность создавать кошельки для безопасного хранения наиболее распространенных криптовалют: «Bitcoin», «Ethereum», «Tether», «Binance Coin», «Litecoin» и других.
Закупаемое устройство должно обеспечивать совместимость с операционными системами Windows, macOS и Linux, пишут ННВ. Также необходима возможность резервного копирования и восстановления в случае утраты криптокошелька.
В аппаратном кошельке должны быть слот для microSD карты, дисплей (желательно сенсорный), USB-порт для подключения к компьютер и комплектный USB-кабель.
Защитам доступа к кошельку необходима при помощи пин-кода, а также для перевода криптовалют необходимо участие физического лица (как дополнительный способ защиты).
Поставить устройство в УСК по Витебской области должны до конца текущего года. Ориентировочная стоимость криптокошелька составляет 1000 рублей, он оплачивается из республиканского бюджета.
Источник: Ігар Арцюх
08:40 11/11/2021
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