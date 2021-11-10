Аппаратный криптокошелек. фото bitcoin.it





Согласно техническому заданию витебским следователям понадобился мультивалютный криптокошелек — устройство должно иметь возможность создавать кошельки для безопасного хранения наиболее распространенных криптовалют: «Bitcoin», «Ethereum», «Tether», «Binance Coin», «Litecoin» и других.





Закупаемое устройство должно обеспечивать совместимость с операционными системами Windows, macOS и Linux, пишут ННВ. Также необходима возможность резервного копирования и восстановления в случае утраты криптокошелька.





В аппаратном кошельке должны быть слот для microSD карты, дисплей (желательно сенсорный), USB-порт для подключения к компьютер и комплектный USB-кабель.





Защитам доступа к кошельку необходима при помощи пин-кода, а также для перевода криптовалют необходимо участие физического лица (как дополнительный способ защиты).





Поставить устройство в УСК по Витебской области должны до конца текущего года. Ориентировочная стоимость криптокошелька составляет 1000 рублей, он оплачивается из республиканского бюджета.