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В интервью изданию «КоммерсантЪ» политик рассказал, что идею продавать белорусскую электроэнергию он уже обсудил с Головченко.





Сейчас в Китае, по его словам, пишет blizko.by, дефицит энергии. Есть дефицит и в Кыргызстане.





Есть инвесторы, которые готовы вложить 1 миллиард долларов в экономику его страны, однако их сдерживает дефицит электроэнергии. Чтобы эта проблема была разрешена, Жапаров предложил организовать транзит электричества через Россию и Казахстан. А профицит энергии Кыргызстан готов продавать Китаю.





«Такой проект в нашем правительстве сегодня запускается» – заявил Жапаров.





Китай – не единственная страна, куда можно перепродавать электроэнергию. В перспективе, уже через 2-3 года ее планируют продавать в Индию, Пакистан и Афганистан.































