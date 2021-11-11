Кыргызстан планирует перепродавать белорусскую электроэнергию в Китай
Об этом в интервью заявил премьер-министр страны Акылбек Жапаров.
Фото: babr24.net
В интервью изданию «КоммерсантЪ» политик рассказал, что идею продавать белорусскую электроэнергию он уже обсудил с Головченко.
Сейчас в Китае, по его словам, пишет blizko.by, дефицит энергии. Есть дефицит и в Кыргызстане.
Есть инвесторы, которые готовы вложить 1 миллиард долларов в экономику его страны, однако их сдерживает дефицит электроэнергии. Чтобы эта проблема была разрешена, Жапаров предложил организовать транзит электричества через Россию и Казахстан. А профицит энергии Кыргызстан готов продавать Китаю.
«Такой проект в нашем правительстве сегодня запускается» – заявил Жапаров.
Китай – не единственная страна, куда можно перепродавать электроэнергию. В перспективе, уже через 2-3 года ее планируют продавать в Индию, Пакистан и Афганистан.
Источник: Елена Моисеева
08:13 11/11/2021
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