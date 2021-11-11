Ярослав Романчук В очередном разборе экономических азов отвечает на вопрос БГ: «Кредит — удавка или трамплин?» Продолжаем делиться важнейшими знаниями о рынке по материалам «Экономики здравого смысла».









Слово «кредит» (из немецкого языка) в Средние века значило «грех». Жить не по средствам было чем-то грешным, вызывающим общественное осуждение.





Однако с кредитами знаком каждый из нас. Если вам пришлось столкнуться с такой необходимостью, нужно помнить ряд вещей.





Процент — это экономическое явление. Это не просто цифра, которую вам необходимо отдать за обслуживание кредита. Процент — это стоимость в деньгах, которую ожидает получить кредитор за отказ от текущего потребления в пользу будущего потребления. Это не эксплуатация, а объективное явление.





Поэтому ограничить ставку кредита — это то же самое, что ограничить цены.

Ограничение процента не столько бьет по карманам реально богатых людей, которые дают в долг, сколько помогает людям, которые привыкли жить за чужой счет.

Как правило, эти ограничения не касаются малообеспеченных людей, бюджетников, которым нужно помогать, они выгодны тем людям, которые, как, например, участники государственных программ, которые привыкли жить на халяву. Для них льготные кредиты — это манна небесная, подарок за счет других людей, или потребителей, или тех, кто в менее выгодных условиях.

Что влияет на стоимость кредита?

Если в стране инфляция, как в Беларуси сегодня, 10-12%, то в рублях никто не даст кредит под 2% — если вы, конечно, не «блатной» участник экономического распределения. Вы получите минимум под 15-20%, потому что банку еще нужно заработать, нужны деньги на обслуживание данного кредита, а также в процент закладываются риски.





Объем предложения. Почему в Беларуси дорогущие кредиты? Беларусь самоизолировалась. В Беларуси 75% банковской системы — государственные банки. Это по сути олигополия. Если посмотреть рентабельность банков за первые девять месяцев 2021 года, мы увидим, что она составляет 60%. Такая рентабельность не снилась ни малому бизнесу, ни челнокам, ни тем более производителям промышленных товаров, потому что у них есть конкуренция. Для белорусских банков конкуренции нет.





Вы приходите в датский, финский, швейцарский банк и говорите: «Я хочу взять 100-150 тысяч долларов кредита». А банк говорит: «Да, супер, замечательно, мы вам дадим. Вот вам еще 2 тысячи евро в придачу, мы вам доплачиваем за то, что вы берете кредит». Такой феномен существует в мире. Когда в мире процентные ставки 2-5%, в Беларуси 20-25%, понятное дело, это не потому, что плохо работает рынок, а потому, что вокруг нашей страны выстроены жесткие барьеры, которые ограничивают приток капитала. Чем больше предложение денег, тем ниже процентные ставки.





Условия кредитования. Если ставка 15-20%, но нужен залог, поручители, справки о доходе с текущего места работы, сбережения, то получение кредита усложняется.





Когда еще не было сложной системы государственного управления банковскими рисками, слово чести значило больше всех закладных. «Я предприниматель чести, я беру кредит и обязуюсь вернуть». Если не вернул, это равносильно потере репутации; потеря репутации на рынке равносильна экономической смерти.





Важно слово, и это те стандарты свободного рынка, к которым нужно стремиться.





Система взыскания долгов. Если она работает плохо, банки управляют рисками иначе — повышают кредитные ставки для новых клиентов. В стране, где действует верховенство права, каждый человек может обратиться в суд или через существующие правовые инструменты добиться возврата долгов.





В Беларуси есть разрушительный для культуры сбережения финансового рынка документ — указ президента №399 о том, что сельхозорганизации имеют право не платить по требованиям кредиторов до 2024 года. Такие вещи не способствуют снижению стоимости кредита и доступности кредита для малого и среднего бизнеса, а малый и средний бизнес является локомотивом экономического развития и роста.





Льготные кредиты на жилье, покупку товаров — вроде бы хорошая вещь. Но всегда, когда есть льготы, нужно задать себе вопрос: а за чей счет эти льготы предоставляются? Кто-должен переплачивать. Льготы одним — это отягощение других. Как правило, вы не попадаете в те 3-5% людей, которые эти льготные кредиты могут взять. Когда правительство обращается к людям: «Давайте узаконим льготные кредиты», люди надеются попасть в эту группу кредитных халявщиков, но, как правило, не попадают.

В стране, где доминирует государство, редко бывают доступные кредиты.

Взамен в такой ситуации часто появляются микрокредитные организации: «Кредит под 0,1%! Дешевые кредиты! Идите к нам!» Это очень опасные ловушки для людей, которые не знают, как посчитать общие издержки по кредиту.

Если посчитать все, что с вас потом возьмут, то стоимость микрокредита доходит до 1200%.

Люди думают: «Взяла в кредит 200 долларов, ну и что?», а когда вы посчитаете, что телефон или стиральная машина, которую вы купили, на самом деле обошлись вам в 2-3 раза дороже, вы задумываетесь.





Кредит как трамплин бывает тогда, когда:





— есть открытая конкуренция,





— работает принцип верховенства права,





— работают независимые суды,





— защищена частная собственность,





— народ финансово грамотен.











