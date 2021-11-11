



Это произошло вскоре после другого рекорда криптовалюты. 9 ноября биткоин торговался выше $68 тыс. Более того, до этого капитализация рынка криптовалют в целом превысила $3 трлн. То есть с конца 2020 года крипторынок вырос примерно в четыре раза.





По некоторым прогнозам, пишет Оfficelife.media, биткоин к концу 2021 года подорожает до $100 тыс. Либо же этой планки он достигнет в 2022-м.





Однако некоторые инвесторы критически относятся к биткоину. Заявляется даже, что он себя исчерпал. Кроме того, ряд участников рынка смущают риски волатильности.



