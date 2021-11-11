Результаты за год работы БелАЭС для национальной экономики подвел в эфире телеканала «Беларусь 1» министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.





По нынешним газпромовским ценам 1,3 млрд кубометров – это 6,5% от всего покупаемого страной газа и приблизительно 165 млн долларов по нынешним газпромовским ценам.





Вроде и неплохо, пишет Ежедневник, но это без учета себестоимости электроэнергии. Если даже считать по той себестоимости, которую озвучил Минэнерго (3,5 цента за кВ/ч, хотя эксперты называют цифру вдвое большую) на выработку 4,6 млрд кВ/ч Беларусь потратила 161 млн долларов. В сухом остатке получается всего 4 млн долларов экономии.





По словам Виктора Каранкевича, с учетом ввода в 2022 году второго энергоблока, общий объем производства БелАЭС электроэнергии вырастет до 18,5 млрд кВт/ч. На прошлогодней церемонии, посвященной включению станции в объединенную энергосистему, министр рассказал, что работа двух энергоблоков поможет замещать импорт около 4,5 млрд кубометров газа в год. По тем эксклюзивным ценам Газпрома получается 576 млн долларов грязной экономии. Вот только на выработку 18,5 млрд кВт/ч электроэнергии на БелАЭС при себестоимости (3,5 цента за кВт/ч) Беларусь потратит около 647 млн долларов. Вот такие радужные перспективы.





Эффект от запуска первого энергоблока БелАЭС, мог бы быть существенней, если бы работа станции не была такой «стабильной».





Как подсчитал «Ежедневник» на основании официальной информации с сайта Минэнерго, за год своей работы (с ноября 2020 года) БелАЭС по разным причинам, как минимум, семь раз отключали от сети.





В первый раз это произошло буквально через несколько дней с момента включения БелАЭС в единую энергосистему и проведения 7 ноября «церемонии по повышению мощности энергоблока» с участием Лукашенко. Вновь в сеть электроэнергия из Островца начала поступать с 19 ноября «после проведения работа по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований».





Новые отключения и включения БелАЭС в сеть были в 2020-м и продолжились в текущем году – в течение марта, например, станцию после вынужденных перерывов запускали трижды.





Последний простой, судя по сообщениям с сайта, длился с середины июля по начало октября этого года. Сообщение от 4 октября 2021 года о том, что первый энергоблок БелАЭС включен в сеть, стало восьмым с момента начала поставок станцией электроэнергии потребителям страны. Каждый запуск – это серьезные затраты, а еще большие затраты, когда БелАЭС стоит, а расходы как шли, так и идут.





В настоящее время идет активная подготовка к запуску и подключения к сети второго энергоблока станции. Неизвестно, связано ли это с процессом, но до конца текущего года на БелАЭС будет присутствовать группа сотрудников крупнейшей в России Ленинградской АЭС (около 15% от всей выработки электроэнергии «Росатомом»).





Как выяснил «Ежедневник», в прошлом месяце были объявлены и состоялись торги по отбору перевозчика работников Ленинградской АЭС в Островце. Победителем с заявленной суммой 2,1 млн российских рублей стала одна из питерских компаний. В тендерной документации указано, что оказание услуг осуществляется автобусами пассажировместимостью 50-60 посадочных мест, время работы автотранспорта в пределах Островца составляет 8-12 часов в смену, а срок оказания услуг определен с момента заключения договора до 31 декабря 2021 года.















