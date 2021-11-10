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Oops! На Украине рекордно подорожало сало

Его стоимость достигла примерно $7 за килограмм.

Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки - 185 гривен (примерно $7) за килограмм. Об этом пишет в среду украинское издание "Страна".

Фото: tamtour.com.ua

По его данным, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы. Заметный скачок стоимости зафиксировали еще в октябре: тогда сало подорожало на 13%. А уже в ноябре цена выросла еще на 11%.

Однако, по прогнозам экспертов, в скором времени сало может подешеветь. "Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет. К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен", - отмечает издание.

1 ноября сообщалось, что на Украине существенно подорожали основные ингредиенты для приготовления борща - одного из самых популярных в стране блюд. 
ТАСС
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