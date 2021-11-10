Стоимость сала на Украине в ноябре достигла рекордной отметки - 185 гривен (примерно $7) за килограмм. Об этом пишет в среду украинское издание "Страна".





Фото: tamtour.com.ua





По его данным, нынешняя цена сала является самой высокой за последние годы. Заметный скачок стоимости зафиксировали еще в октябре: тогда сало подорожало на 13%. А уже в ноябре цена выросла еще на 11%.





Однако, по прогнозам экспертов, в скором времени сало может подешеветь. "Как и в прошлые годы, в середине осени свинина дешевеет. К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо, поэтому прогнозируется снижение цен", - отмечает издание.





1 ноября сообщалось, что на Украине существенно подорожали основные ингредиенты для приготовления борща - одного из самых популярных в стране блюд.