По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го составил 108,5%.









Продовольственные товары с начала года подорожали на 9,3%, непродовольственные товары — на 9,1, товары и услуги — на 6%.





По сравенению с окятбрем прошлого года продовольственные товары выросли в цене на 12,1%, непродовольственные — на 10, товары и услуги на 8,6%.





Напомним, что по итогам сентября годовой прирост потребительских цен составил 10,2%. Комментируя «Салідарнасці» сентябрьские данные статистики, экономист Ярослав Романчук высказал мнение, что реальный показатель превышает 15%.





В отчете Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в III квартале 2021-го говорится о том, что на внутреннюю ценовую ситуацию продолжает влиять динамика цен мирового рынка.





В качестве внутренних факторов, также повлиявших на увеличение цен, названы низкий урожай ряда сельскохозяйственных культур, а также высокие инфляционные ожидания.