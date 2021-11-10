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Цифра дня. Как за год подорожали продукты

Инфляция продолжает бить рекорды.

По данным Белстата, индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре 2021-го по сравнению с декабрем 2020-го составил 108,5%.


Продовольственные товары с начала года подорожали на 9,3%, непродовольственные товары — на 9,1, товары и услуги — на 6%.

По сравенению с окятбрем прошлого года продовольственные товары выросли в цене на 12,1%, непродовольственные — на 10, товары и услуги на 8,6%.

Напомним, что по итогам сентября годовой прирост потребительских цен составил 10,2%. Комментируя «Салідарнасці» сентябрьские данные статистики, экономист Ярослав Романчук высказал мнение, что реальный показатель превышает 15%.

В отчете Нацбанка о динамике и факторах изменения потребительских цен и тарифов в III квартале 2021-го говорится о том, что на внутреннюю ценовую ситуацию продолжает влиять динамика цен мирового рынка.

В качестве внутренних факторов, также повлиявших на увеличение цен, названы низкий урожай ряда сельскохозяйственных культур, а также высокие инфляционные ожидания.
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