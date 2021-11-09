«Подумал, может, санкции какие»

В редакцию обратились читатели, которые не смогли купить себе новую обувь на популярном сайте Lamoda.





— Зашла за кроссовками на сайт, а там вообще никакой обуви. Это прямо очень странно, даже сама категория «Обувь» исчезла из поиска. Посмотрела на других сайтах: обуви полно. Интересно, с чем это связано? — задается вопросом читательница Татьяна.





На сайте компании и вправду нет такой категории, как обувь. Остальные товары продаются, как и прежде.





— В начале ноября я отдал по гарантии бракованные ботинки и решил купить новые на Lamoda. Оказалось, обуви там уже нет. Подумал, может, санкции какие и ее не стоит ждать уже. К тому же в конце октября была большая распродажа обуви по существенным скидкам. Но в боте на сайте обнадежили, что все вернется после 10 ноября, — рассказывает Валерий.





Представители Lamoda пояснили Onlíner, что проблемы действительно есть. Но они ни в чем не виноваты, это все технические сбои.





— Сейчас на нашем сайте временно недоступна вся обувь. Связано это с техническими сбоями в работе национальных систем маркировки обуви в рамках ЕАЭС. Мы ожидаем решения проблемы со стороны данных систем, после чего товары этой категории вернутся в продажу. Ориентировочные сроки — до 10 ноября, — ответили в компании.





Что говорят другие продавцы и бизнес-союзы

Тем временем на сайте Wildberries есть обувь на все вкусы и размеры. Мы поинтересовались у торговой площадки, как им это удалось.





— Маркировкой продукции наши продавцы занимаются самостоятельно. В настоящий момент мы не получаем от них жалоб на какие-либо трудности при маркировке обуви, — пояснила нам менеджер по связям с общественностью компании Анфиса Ронжина.









Для обычных «ипэшников» маркировка представляет куда большую головную боль, чем для крупных торговых компаний, считает сопредседатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства» Виктор Маргелов. Это может привести к тому, что обувью будут заниматься лишь большие торговые сети, а не мелкие предприниматели.





— Что касается технических проблем, то они вполне возможны. Госорганы часто сначала объявляют нововведения, а потом не справляются с выдачей марок или еще чем-то. Сейчас предприниматели еще не сделали то, что должны были, потому что надеются на отсрочку или дальнейшие послабления. Первая проблема: откуда брать обувь? В России особая маркировка, обувь с ней может продаваться только на территории этой страны. Во-вторых, это создает сложности учета обуви для ИП и дополнительные расходы. Расходы на маркировку для малых предприятий выходят больше, чем для крупного бизнеса. Все-таки сложно одному человеку ездить за обувью, сидеть на рынке, получать марки и вести всю отчетность, поэтому «ипэшники» так неохотно этим занимаются. В целом же изменения способны в какой-то мере уменьшить количество контрабанды обуви, но они также могут сократить долю малого бизнеса. Время покажет, что из этого выйдет, — подытожил Маргелов.

Что еще за маркировка?

Специальная маркировка — своеобразный паспорт товара, в котором можно узнать информацию о производителе и поставщике. Госпредприятие «Издательство „Белбланкавыд“», занимающееся продажей контрольных знаков, выпустило специальное приложение «Электронный знак». В нем можно проверить подлинность происхождения одежды и обуви, ювелирной продукции, шин и покрышек, парфюмерии и фотоаппаратов.









Инициатором введения у нас маркировки стала Россия, которая решила таким образом бороться с контрабандой. Продавать остатки обуви после 1 ноября белорусскому бизнесу разрешили только при условии нанесения специальной маркировки. Самый поздний срок для того, чтобы промаркировать остатки, — 1 марта 2022 года.





К 28 октября Министерство по налогам и сборам ослабило жесткие требования «в целях исключения напряженности в предпринимательской среде». Первое послабление дано «ипэшникам», которые в этот период болели, сроки регистрации маркировки и передачи в налоговую информации об этом продлили на 10 дней (с момента закрытия больничного). В это время продавать обувь без маркировки запретили.





Второе послабление: «ипэшники» и другие организации могут ввозить и продавать обувь, маркированную ранее в России, если это подтвердит «Издательство „Белбланкавыд“». Данное правило будет работать «до момента урегулирования на площадке Евразийской экономической комиссии вопроса об обеспечении признания кодов маркировки в общеустановленном порядке в рамках Евразийского экономического союза».