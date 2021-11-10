Суммарный спрос на жилье в третьем квартале 2021 года стал одним из максимальных для этих месяцев за последнее десятилетие. Это касается всех региональных центров и отличает их от Минска.





В таких городах, как Борисов, Барановичи, Полоцк отмечался новый максимум сделок за всю историю наблюдений, пишет realt.by.





Пик числа сделок в большинстве городов страны пришелся на август.





Эксперты объясняют данный феномен ожиданием повышения ставки рефинансирования и возможного ухудшения условий кредитования в будущем. Это подтолкнуло многих желающих решать свой квартирный вопрос незамедлительно.





Наибольшим спросом у жителей страны пользовались 2-комнатные квартиры — с ними в большинстве городов заключили от 40% всех сделок. Максимальной доля «двушек» была в Солигорске, Гродно и Бобруйске — здесь каждая вторая проданная квартира была 2-комнатной.





Основная масса проданных квартир в крупных городах региона располагалась в домах 1971−1990 годов постройки, чуть реже выбирали квартиры в домах еще более старых — от 1950 до 1971 года постройки. Квартиры в новых домах (построенных после 2010 года) традиционно чаще фигурировали в сделках в Бресте и Гродно, а также в Борисове.





Цены в регионах выросли куда существеннее, чем в Минске. В столице за квартал цены показали небольшой рост в 1%. На ее фоне особенно выделились такие областные центры, как Брест и Могилев, где за три месяца квадратный метр прибавил 4% и 5% соответственно. Среди крупных городов максимальный рост средних цен квадратного метра отмечался в Орше (+10% к прошлому кварталу) и Лиде (+9%).



