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Жильё: регионы переживают рекордный спрос на квартиры

Во многих крупных городах Беларуси третий квартал нынешнего года показал максимум по количеству сделок с жильем. Но не в Минске.

Жильё: регионы переживают рекордный спрос на квартиры
Снимок носит иллюстративный характер
Суммарный спрос на жилье в третьем квартале 2021 года стал одним из максимальных для этих месяцев за последнее десятилетие. Это касается всех региональных центров и отличает их от Минска.

В таких городах, как Борисов, Барановичи, Полоцк отмечался новый максимум сделок за всю историю наблюдений, пишет realt.by.

Пик числа сделок в большинстве городов страны пришелся на август. 

Эксперты объясняют данный феномен ожиданием повышения ставки рефинансирования и возможного ухудшения условий кредитования в будущем. Это подтолкнуло многих желающих решать свой квартирный вопрос незамедлительно.

Наибольшим спросом у жителей страны пользовались 2-комнатные квартиры — с ними в большинстве городов заключили от 40% всех сделок. Максимальной доля «двушек» была в Солигорске, Гродно и Бобруйске — здесь каждая вторая проданная квартира была 2-комнатной.

Основная масса проданных квартир в крупных городах региона располагалась в домах 1971−1990 годов постройки, чуть реже выбирали квартиры в домах еще более старых — от 1950 до 1971 года постройки. Квартиры в новых домах (построенных после 2010 года) традиционно чаще фигурировали в сделках в Бресте и Гродно, а также в Борисове.

Цены в регионах выросли куда существеннее, чем в Минске.  В столице за квартал цены показали небольшой рост в 1%. На ее фоне особенно выделились такие областные центры, как Брест и Могилев, где за три месяца квадратный метр прибавил 4% и 5% соответственно. Среди крупных городов максимальный рост средних цен квадратного метра отмечался в Орше (+10% к прошлому кварталу) и Лиде (+9%).
thinktanks.by
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