Эксперт: в Беларуси изменялась структура инвесторов
В Беларуси изменилась структура инвесторов: раньше приходили инвесторы из разных стран, сегодня все больше российские компании.
Как рассказал эфире Смартпресс партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER Александр Кондрашонок, сейчас количество международных зарубежных компаний значительно уменьшилось.
Эксперт подчеркнул, что еще 2-3 года назад было большое количество консалтинговых проектов с участием международных банков, среди которых активно работали в Беларуси Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк.
"Сегодня такие проекты в государственном секторе в силу известных обстоятельств ограничены. А вот в частном секторе ЕБРР продолжает работу. Многие частные компании, являющиеся резидентами Республики Беларусь, успешно с ними работают", - добавил Александр Кондрашонок.
19:20 10/11/2021
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