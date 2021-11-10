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Эксперт: в Беларуси изменялась структура инвесторов

В Беларуси изменилась структура инвесторов: раньше приходили инвесторы из разных стран, сегодня все больше российские компании.

Как рассказал эфире Смартпресс партнер инвестиционно-консалтинговой компании ASER Александр Кондрашонок, сейчас количество международных зарубежных компаний значительно уменьшилось. 

Эксперт подчеркнул, что еще 2-3 года назад было большое количество консалтинговых проектов с участием международных банков, среди которых активно работали в Беларуси Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк.

"Сегодня такие проекты в государственном секторе в силу известных обстоятельств ограничены. А вот в частном секторе ЕБРР продолжает работу. Многие частные компании, являющиеся резидентами Республики Беларусь, успешно с ними работают", - добавил Александр Кондрашонок.
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