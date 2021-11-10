



Как сообщили в финансовом учреждении, 11 ноября некоторые сервисы «Приорбанка» будут недоступны в период с 2:00 до 6:00 из-за проведения технических работ.





Также работа операций по карточкам в банкоматах, терминалах и платежно-справочных терминалах «Приорбанка» будет приостановлена. Не будут работать операции в интернет-магазинах, на сайте e-pay.by.