В ночь на 11 ноября некоторые сервисы «Приорбанка», в том числе банкоматы, не будут работать
Будут проводиться технические работы.
Как сообщили в финансовом учреждении, 11 ноября некоторые сервисы «Приорбанка» будут недоступны в период с 2:00 до 6:00 из-за проведения технических работ.
Также работа операций по карточкам в банкоматах, терминалах и платежно-справочных терминалах «Приорбанка» будет приостановлена. Не будут работать операции в интернет-магазинах, на сайте e-pay.by.
17:51 10/11/2021
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