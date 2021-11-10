Больше всего подорожали продукты питания — на 12,1% год к году. Промтовары — на 10%, услуги — на 8,6%.





Из-за роста темпов инфляции в 2021 году Нацбанк был вынужден поднять ставку рефинансирования с исторического минимума 7,75% до 9,25%. Это делалось в два этапа. ЕАБР прогнозирует, что в Беларуси ставку в этом году могут поднять и до 10%.