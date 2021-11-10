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Годовая инфляция в Беларуси более чем в два раза превысила прогноз

Белстат опубликовал новые данные об индексе цен (инфляции). В октябре 2021 года она составила 10,5% (к октябрю прошлого). В сентябре аналогичный показатель был 10,2%. При этом в конце 2020 года был утвержден плановый параметр — не более 4,9%

Больше всего подорожали продукты питания — на 12,1% год к году. Промтовары — на 10%, услуги — на 8,6%.

Из-за роста темпов инфляции в 2021 году Нацбанк был вынужден поднять ставку рефинансирования с исторического минимума 7,75% до 9,25%. Это делалось в два этапа. ЕАБР прогнозирует, что в Беларуси ставку в этом году могут поднять и до 10%.
OL
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