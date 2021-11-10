«Эта команда больше не входит в холдинг, состоящий из семи фирм, которые я возглавляю, но в ее названии сохранилось слово „БелХард“. Это уже дань истории. Хочется надеяться, что им удастся быть успешными», — рассказал бизнесмен.





Игорь Мамоненко пояснил, что в сфере продажи «железа» много конкурентов, маржа маленькая, а срывы сроков поставок оборудования, даже от именитых производителей, становятся нормой. По его мнению, есть более интересные во всех отношениях направления для бизнес-активности:





Конечно, для экосистемы IT-страны нужны и компьютеры, и серверы, и сетевое оборудование, и периферия, и другое «железо», но сейчас мы концентрируемся на разработке различного рода программного обеспечения, на облачных сервисах и на IT-образовании, а в области компьютерной техники мы сделали ставку на сотрудничество с партнерами.