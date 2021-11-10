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Курсы доллара и евро снизились на торгах БВФБ 10 ноября, российский рубль подорожал

Белорусский рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но ослаб к российскому рублю в результате торгов в режиме двойного непрерывного аукциона на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) 10 ноября 2021 г.


Согласно данным биржи, курс доллара относительно белорусского рубля снизился на 0,34% и по итогам торгов составил 2,4350 бел руб за 1 долл. Курс евро относительно белорусского рубля снизился на 0,6% и был зафиксирован на уровне 2,8177 бел руб за 1 евро. Курс российского рубля вырос на 0,48% и по итогам торгов составил 3,4472 бел руб за 100 рос руб.

Как сообщалось, Национальный банк Беларуси с 1 июня 2015 г перевел валютные торги на БВФБ в режим двойного непрерывного аукциона. По сравнению с действовавшим до этого режимом фиксинга, при котором все сделки по одной иностранной валюте осуществляются по одному и тому же курсу, в ходе торгов в режиме непрерывного двойного аукциона курсы заключенных сделок могут отличаться. Сформированный по результатам торгов средневзвешенный курс по долларам США, евро и российским рублям используется Нацбанком в качестве официального курса белорусского рубля к указанным валютам со дня, следующего за днем проведения торгов.
Прайм-пресс
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