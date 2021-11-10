«Коммерсантъ» ссылается на эксперта The Times: стоимость товаров из Китая вырастет на 10–12%, серьезно пострадают коллекции одежды следующей весны и лета.





Сначала энергетический кризис взволновал технологические компании: поставщики Apple, Tesla и других компаний приостанавливали производство из-за нехватки электроэнергии. Накануне рождественского сезона логистика вызывала серьезные вопросы. Дальше — больше.





Кризис с электроэнергией в Китае вынуждает многие заводы и фабрики приостанавливать работу или переходить на двухдневную рабочую неделю, снижая объемы производства. Как отмечает The Times, эта ситуация приведет к дальнейшим перебоям с поставками товаров из Китая и росту цен на них, пишет «Коммерсантъ».





От перебоев с электроэнергией страдают около 20 китайских провинций, в 16 провинциях введено нормирование потребления электричества. В провинции Гуандун, крупнейшем промышленном регионе Китая, от проблем с обеспечением электроэнергии пострадали почти 150 тысяч компаний, и, по мнению многих владельцев предприятий, нормирование может сохраниться на протяжении месяцев.





Китайские власти отдают приоритет в обеспечении энергией предприятиям, производящим товары с высокой себестоимостью, а также жилым домам в преддверии зимы.





Как сообщил The Times эксперт гонконгской рекрутинговой компании Robert Walters Джон Мьюлэли, на производство товаров сейчас уходит в два раза больше времени. Перебои с поставками товаров из Китая «со� �анятся значительную часть 2022 года, что приведет к удорожанию популярных товаров, сокращению производства и замедлению восстановления производства».





Как отметил Гэри Грант, глава компании The Entertainer, закупающей игрушки в Китае, «товары, которые должны были бы производиться сейчас, можно было ожидать у нас в феврале. Но из-за этих перебоев с производством сроки поставки удлиняются на 60–90 дней, так что у нас точно будет дефицит продукции, востребованной в начале лета».





По его мнению, стоимость товаров из Китая вырастет на 10–12%. Владельцы торговых сетей одежды ожидают, что серьезно пострадают коллекции следующей весны и лета.