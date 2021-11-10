



Об этом в кулуарах регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно рассказал генеральный директор предприятия Олег Быцко, передает БЕЛТА.





По словам Быцко, Белкоммунмаш планирует создать опытный образец электрического грузового автомобиля до конца года. «В первую очередь это транспортное средство будет предназначено для внутригородских грузоперевозок. Он также будет подготовлен под установку системы беспилотного управления первого уровня, которая обязательна к данному виду техники в странах ЕС. В дальнейшем уровень беспилотности можно будет повысить», — директор предприятия.





Он обратил внимание, что техника с электрическим приводом наиболее просто подходит для внедрения систем беспилотного управления. Особенно важно, что белорусский производитель сам изготавливает и проектирует электрооборудование для транспорта. Поэтому компетенции предприятия позволят внедрить новации без особых затрат. Презентуют электрогрузовик до конца 2021 г.





Также в планах Белкоммунмаша — междугородние электробусы. Для этого надо решить вопрос с созданием сети зарядной инфраструктуры, которая позволит электробусу заряжаться в любой точке страны. Работы в этом направлении ведутся. В следующем году планируется реализовать пилотный проект по созданию комплексной зарядной станции, которую смогут использовать как электробусы и коммерческий транспорт, так и все виды частных электромоб лей.



