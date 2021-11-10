В Emakina Group трудятся более 1100 человек. У компании 26 офисов в 18 странах.





Агентство предлагает услуги цифрового консалтинга, а также рекламу, маркетинг, создание контента и разработку платформ. Специализируется Emakina Group и на анализе баз данных.





Среди клиентов компании указаны Nike, Honda, Intersport, Olympique Marseille, Rituals, KitchenAid и DP World.





В начале ноября EPAM объявила, что теперь ей принадлежит 98,69% акций Emakina Group. Владеть 100% бумаг компания Аркадия Добкина будет после завершения периода выкупа, то есть после 30 ноября.





Покупка цифрового агентства стала шестой публичной сделкой EPAM в текущем году. До этого она приобрела польского разработчика PolSource, израильскую компанию по кибербезопасности White-Hat, нидерландскую консалтинговую Just-BI, а также разработчика программного обеспечения из Колумбии S4N и техкомпанию CORE SE, офисы которой расположены в Европе и ОАЭ.