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EPAM купила цифровое агентство из Бельгии

Компания EPAM стала владельцем цифрового агентства Emakina Group, штаб-квартира которого расположена в Бельгии. Сумму сделки не озвучивают.

В Emakina Group трудятся более 1100 человек. У компании 26 офисов в 18 странах.

Агентство предлагает услуги цифрового консалтинга, а также рекламу, маркетинг, создание контента и разработку платформ. Специализируется Emakina Group и на анализе баз данных.

Среди клиентов компании указаны Nike, Honda, Intersport, Olympique Marseille, Rituals, KitchenAid и DP World.

В начале ноября EPAM объявила, что теперь ей принадлежит 98,69% акций Emakina Group. Владеть 100% бумаг компания Аркадия Добкина будет после завершения периода выкупа, то есть после 30 ноября.

Покупка цифрового агентства стала шестой публичной сделкой EPAM в текущем году. До этого она приобрела польского разработчика PolSource, израильскую компанию по кибербезопасности White-Hat, нидерландскую консалтинговую Just-BI, а также разработчика программного обеспечения из Колумбии S4N и техкомпанию CORE SE, офисы которой расположены в Европе и ОАЭ.
OL
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