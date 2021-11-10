"Самый страшный гуманитарный кризис на Земле". ООН призвала мировых лидеров спасти Афганистан от голода
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли призвал мировых лидеров предпринять срочные действия, чтобы предотвратить голод в Афганистане этой зимой, который он называет катастрофическим. Об этом он сказал в интервью BBC во время визита в Кабул 7 ноября.
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"Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле... 95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод", – сказал Бисли.
Население Афганистана составляет около 39 млн человек.
Как поясняет BBC, экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса из-за прихода к власти движения "Талибан" и заморозки иностранной помощи. К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.
"Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле", – считает директор Всемирной продовольственной программы ООН.
По оценкам ООН, для того, чтобы хотя бы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется $220 млн в месяц.
Бисли призвал мировую элиту предпринять срочные действия. Он отметил, что мировое богатство сейчас составляет $400 трлн.
"Мировым лидерам и миллиардерам: представьте, что речь идет о вашем маленьком сыне или дочери или о вашем внуке, которому грозит смерть от голода. Вы сделаете все, что в ваших силах... Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок", – подчеркнул представитель ООН.
Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.30 августа впервые после захвата власти "Талибаном" Всемирная организация здравоохранения смогла доставить лекарства в Афганистан.В октябре ООН работала над созданием логистического центра недалеко от границы с Афганистаном для распределения помощи сотням тысяч внутренне перемещенных лиц.25 октября Бисли предупредил, что Афганистан находится на грани масштабного голода. По информации ООН, тысячи афганцев продают имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.
11:14 10/11/2021
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