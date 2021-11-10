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Конгломерат General Electric разделят на три публичные компании

Американский промышленный конгломерат General Electric анонсировал разделение на три публичные компании в 2023–2024 годах. Накануне стало известно, что японская Toshiba планирует тоже разделиться к 2023 году на три части, чтобы повысить свою акционерную стоимость.



General Electric превратится, во-первых, в компанию с авиационными активами GE Aviation. Во-вторых, пишет Office Life, в компанию с активами в области медицинской техники и товаров для здравоохранения GE Healthcare. Третьей станет компания, объединяющая энергетические и технологические активы GE Renewable Energy, GE Power и GE Digital.

Руководство General Electric считает, что разделение даст всем операциям компании новый импульс для развития и оптимизирует их деятельность. Больше всего возлагают надежды на авиационные операции GE Aviation.

General Electric основана в 1892 году и входит в число 12 американских компаний, которые четырьмя годами позже образовали биржевой индекс Dow Jones Industrial Average.

Самым успешным считается время правления топ-менеджера Джека Уэлча (1981–2001). За этот период капитализация компании выросла с $12 млрд до $280 млрд. Позже у GE наступили непростые времена, и в середине 2010-х годов она объявила о начале реструктуризации, постепенно избавляясь от непрофильных или убыточных активов.

С 2015 года бумаги General Electric подешевели на 50%. Сейчас же на фоне новостей о разделении бизнеса акции в первые же часы торгов набрали 7%.
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