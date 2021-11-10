



Как рассказала член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Голуб, новации законопроекта направлены на упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг, сокращение перечня документов, представляемых для госрегистрации ценных бумаг.





Законопроект конкретизирует случаи отказа в госрегистрации бумаг, разрешает допуск к торгам квалифицированных инвесторов, не являющихся профучастниками, пишет Оfficelife.media, а также физлиц. Прописана возможность иностранным эмитентам в Беларуси проводить эмиссию ценных бумаг.



