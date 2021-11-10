Законопроект по вопросам рынка ценных бумаг прошел первое чтение в парламенте
Депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг».
Как рассказала член постоянной комиссии по бюджету и финансам Наталья Голуб, новации законопроекта направлены на упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг, сокращение перечня документов, представляемых для госрегистрации ценных бумаг.
Законопроект конкретизирует случаи отказа в госрегистрации бумаг, разрешает допуск к торгам квалифицированных инвесторов, не являющихся профучастниками, пишет Оfficelife.media, а также физлиц. Прописана возможность иностранным эмитентам в Беларуси проводить эмиссию ценных бумаг.
08:49 10/11/2021
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