Прототип платформы цифрового рубля появится в России в начале 2022 года
Прототип российского цифрового рубля выпустят в начале 2022 года. Такие сроки называет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.
Тестировать цифровую валюту планируют в течение всего следующего года. По итогам испытаний и будет принято решение, пишет Оfficelife.media, стоит ли допускать российский цифровой рубль в обращение.
Как сообщают «Известия», в январе 2022-го Госдума начнет работу над соответствующими поправками в законодательство.
Планируется, что российский цифровой рубль будет равнозначен традиционному. В итоге он должен стать альтернативой реальным деньгам.
Центробанк России уже отобрал в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 12 банков.
08:24 10/11/2021
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