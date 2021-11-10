+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Прототип платформы цифрового рубля появится в России в начале 2022 года

Прототип российского цифрового рубля выпустят в начале 2022 года. Такие сроки называет агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной.


Тестировать цифровую валюту планируют в течение всего следующего года. По итогам испытаний и будет принято решение, пишет Оfficelife.media, стоит ли допускать российский цифровой рубль в обращение.

Как сообщают «Известия», в январе 2022-го Госдума начнет работу над соответствующими поправками в законодательство.

Планируется, что российский цифровой рубль будет равнозначен традиционному. В итоге он должен стать альтернативой реальным деньгам.

Центробанк России уже отобрал в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 12 банков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]