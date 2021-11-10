



Тестировать цифровую валюту планируют в течение всего следующего года. По итогам испытаний и будет принято решение, пишет Оfficelife.media, стоит ли допускать российский цифровой рубль в обращение.





Как сообщают «Известия», в январе 2022-го Госдума начнет работу над соответствующими поправками в законодательство.





Планируется, что российский цифровой рубль будет равнозначен традиционному. В итоге он должен стать альтернативой реальным деньгам.





Центробанк России уже отобрал в пилотную группу по тестированию цифрового рубля 12 банков.



