Беларусь назвали лучшим после Украины ИТ-офшором Восточной Европы для найма разработчиков
Компания DAXX в своем отчёте о привлекательности разных стран с точки зрения ИТ-аутсорсинга за 2021 год назвала Украину ИТ-офшором № 1 в Восточной Европе и лучшим в мире для найма программистов, заметил портал ain.ua. Причина: доступ к одному из крупнейших пулов талантов и низкие рейты. На втором месте в восточноевропейском зачёте идёт Беларусь.
Daxx — нидерландская ИТ-компания с 4 центрами разработки в Украине. Она создаёт и развивает распределённые команды софтверных инженеров для корпоративных клиентов и стартапов и активно продвигает услуги по найму ИТ-специалистов в Украине для клиентов в США и Западной Европе.
По подсчётам Daxx, пишет Dev.by, Беларусь насчитывает 69 тысяч программистов, а их средний рейт составляет $33-48. Самыми популярными языками среди местных специалистов являются JavaScript, Java, SQL и Python, а крупнейшими технологическими хабами страны названы Минск и Гомель.
«Разработчики ПО в Украине, России и Беларуси обладают выдающимися навыками программирования — будь то офшорная разработка на React, офшорная разработка на Drupal, офшорная разработка приложений, офшорная Salesforce-разработка или что угодно иное», — отметили в Daxx.
В компании считают, что по цене-качеству лучший в мире выбор для заказчика — это Украина. Медианная почасовая ставка местного разработчика колеблется в пределах $30-$60. Рейт junior-разработчика здесь составляет $19–$25, мидла — $26–$38, сеньора — $39–$60. Для сравнения, в США средняя почасовая ставка senior-разработчика — $65-130.
В Польше средние рейты составляют $43-65, в Бразилии и Аргентине $35-50, в Индии и Китае примерно $19-40, а в Египте и Южной Африке — $25-45.
«59% мировых компаний нанимают офшорных программистов для оптимизации затрат на разработку ПО. И хотя в разных странах рейты у офшорных разработчиков, экономия может достигать от 40% до 70%», — говорят в Daxx.
Именно Украину эксперты назвали самой быстро развивающейся страной в своём регионе с точки зрения ИТ. Также это крупнейший рынок талантов после Польши, но с заметно более низкими рейтами. Среди других преимуществ Украины — скорость приёма на работу и меньшая стоимость привлечения разработчика, заключается в исследовании.
Рейты по должностям в разных регионах
Источник: Александр Кукуть
07:58 10/11/2021
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