



Daxx — нидерландская ИТ-компания с 4 центрами разработки в Украине. Она создаёт и развивает распределённые команды софтверных инженеров для корпоративных клиентов и стартапов и активно продвигает услуги по найму ИТ-специалистов в Украине для клиентов в США и Западной Европе.





По подсчётам Daxx, пишет Dev.by, Беларусь насчитывает 69 тысяч программистов, а их средний рейт составляет $33-48. Самыми популярными языками среди местных специалистов являются JavaScript, Java, SQL и Python, а крупнейшими технологическими хабами страны названы Минск и Гомель.









«Разработчики ПО в Украине, России и Беларуси обладают выдающимися навыками программирования — будь то офшорная разработка на React, офшорная разработка на Drupal, офшорная разработка приложений, офшорная Salesforce-разработка или что угодно иное», — отметили в Daxx.





В компании считают, что по цене-качеству лучший в мире выбор для заказчика — это Украина. Медианная почасовая ставка местного разработчика колеблется в пределах $30-$60. Рейт junior-разработчика здесь составляет $19–$25, мидла — $26–$38, сеньора — $39–$60. Для сравнения, в США средняя почасовая ставка senior-разработчика — $65-130.





В Польше средние рейты составляют $43-65, в Бразилии и Аргентине $35-50, в Индии и Китае примерно $19-40, а в Египте и Южной Африке — $25-45.





«59% мировых компаний нанимают офшорных программистов для оптимизации затрат на разработку ПО. И хотя в разных странах рейты у офшорных разработчиков, экономия может достигать от 40% до 70%», — говорят в Daxx.





Именно Украину эксперты назвали самой быстро развивающейся страной в своём регионе с точки зрения ИТ. Также это крупнейший рынок талантов после Польши, но с заметно более низкими рейтами. Среди других преимуществ Украины — скорость приёма на работу и меньшая стоимость привлечения разработчика, заключается в исследовании.





Рейты по должностям в разных регионах



