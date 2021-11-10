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ЕРАМ считает серьезными рисками для своего бизнеса санкции ЕС и США против Беларуси

Компания EPAM опубликовала неаудированную отчетность, в которой раскрыла информацию о состоянии банковских счетов в Беларуси, России, Украине, Казахстане, Армении, Грузии и Узбекистане.



Из отчетности следует, что на конец третьего квартала EPAM хранила в банках региона $194,1 млн. В том числе в белорусских банках — $65,3 млн. Это составляет треть всех денег в регионе.

В отчете отмечается, пишет Оfficelife.media, что банковский сектор этих стран временами турбулентен и банковский кризис может негативно повлиять на бизнес. Банковские системы региона не соответствуют банковским стандартам более развитых рынков, а банковские депозиты, сделанные юрлицами, не застрахованы.

ЕРАМ уточняет, что ее денежные средства, полученные от операционной деятельности, были основным источником ликвидности для финансирования операций и инвестиций для поддержки роста бизнеса. Речь о $1,267 млрд и $275 млн из имеющихся заимствований в рамках возобновляемой кредитной линии.

Компания признает, что способность расширять и развивать свой бизнес в соответствии с планами будет зависеть от многих факторов, включая скорость увеличения или уменьшения денежных потоков и доступность государственного и частного заемного и долевого финансирования.

Если наших ресурсов недостаточно для удовлетворения наших потребностей в денежных средствах, мы можем попытаться продать дополнительные долевые или долговые ценные бумаги или получить другую кредитную линию», — сообщается в отчете.
В целом, по данным отчета, долгосрочные активы компании, расположенные в разных странах, оцениваются в $176,7 млн. Из них на территории Беларуси расположены активы на сумму $78,5 млн. Кроме того, на счетах в белорусских банках находятся денежные средства на $65,3 млн.

Выручка EPAM за 9 месяцев 2021 года составила $2,650,7 млн, что на 37% больше, чем годом ранее. При этом 60% выручки приходится на страны Северной Америки, 33,5% — на страны Европы, 4% — на страны СНГ.

Среди потенциальных рисков компании в отчете наряду с пандемией COVID-19 названы военные действия в Украине, усиление санкций и ответных мер между США и Россией, а также новые или усиленные санкции, введенные США, Канадой и европейскими странами против Беларуси.
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