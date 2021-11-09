+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Крупнейшую в Беларуси солнечную электростанцию скоро включат в сеть

В Чериковском районе крупнейшая в Беларуси фотоэлектрическая станция скоро начнет подавать электроэнергию в энергосистему, сообщил на пресс-конференции начальник Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности Госстандарта Александр Баргатин.

Уже закончено строительство и проведены пуско-наладочные работы. "И первая "зеленая" электроэнергия от чериковской солнечной станции мощностью 109 МВт в тестовом режиме уже поступала в сети "Могилевэнерго", - сказал Баргатин.

Сейчас проект находится в "стадии заключения договора на отпуск электроэнергии в сеть". "И буквально, может быть, на днях "зеленая" энергия от самой крупной солнечной станции в Республике Беларусь будет поступать в энергосистему", - добавил Баргатин.

Чериковская фотоэлектрическая станция находится в частной собственности. Ее строительство началось около трех лет назад. Заказчиком выступала компания "Солар Лэнд", пишет Смартпресс. 

В 2018 году говорилось, что общая сумма инвестиций в проект превысит $150 млн. Финансировался он за счет кредитных ресурсов и собственных средств "Солар Лэнд" - дочернего предприятия ирландской компании "Камелиасайд Лимитед", которая входит в группу компаний United Green. Эта группа компаний занимается инвестированием в проекты возобновляемой энергетики по всему миру. Необходимое оборудование поставляла китайская компания Power China Guizhou Engineering Co., Ltd.

Под фотоэлектрические модули выделен участок в 220 га.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]