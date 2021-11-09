Уже закончено строительство и проведены пуско-наладочные работы. "И первая "зеленая" электроэнергия от чериковской солнечной станции мощностью 109 МВт в тестовом режиме уже поступала в сети "Могилевэнерго", - сказал Баргатин.





Сейчас проект находится в "стадии заключения договора на отпуск электроэнергии в сеть". "И буквально, может быть, на днях "зеленая" энергия от самой крупной солнечной станции в Республике Беларусь будет поступать в энергосистему", - добавил Баргатин.





Чериковская фотоэлектрическая станция находится в частной собственности. Ее строительство началось около трех лет назад. Заказчиком выступала компания "Солар Лэнд", пишет Смартпресс.





В 2018 году говорилось, что общая сумма инвестиций в проект превысит $150 млн. Финансировался он за счет кредитных ресурсов и собственных средств "Солар Лэнд" - дочернего предприятия ирландской компании "Камелиасайд Лимитед", которая входит в группу компаний United Green. Эта группа компаний занимается инвестированием в проекты возобновляемой энергетики по всему миру. Необходимое оборудование поставляла китайская компания Power China Guizhou Engineering Co., Ltd.





Под фотоэлектрические модули выделен участок в 220 га.