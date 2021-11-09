Пока по-прежнему не прозвучало официальных комментариев правоохранительных органов о том, были ли задержания на Минском тракторном заводе чуть больше недели назад. Тем временем в телеграм-каналах продолжают раскручивать эту тему, называют конкретные должности, имена и фамилии. Сообщается, что речь идет якобы о злоупотреблениях прошлых лет, когда генеральным директором предприятия был Владимир Волчок. Он руководил МТЗ с конца декабря 2012-го по август 2014 года.





«Народная Воля» разыскала Владимира Федоровича и напрямую спросила, что ему об этом известно.





– Владимир Федорович, а вам правоохранительные органы в последнее время никаких вопросов не задавали? Может, вас приглашали на разговор?





– Вы мне даже рассказали больше, чем я знаю. Впервые слышу, что это может быть связано с моим периодом работы. Я ведь ушел с завода в 2014 году. Могу сказать одно: меня никуда не приглашали, никаких вопросов мне по этой теме не задавалось.





У меня тоже есть информация о том, что были определенные задержания, но никакого подтверждения этим фактам у меня нет. И я не хотел бы, чтобы мы с вами на уровне слухов делали какие-то выводы.





– Сейчас в интернете столько правдоподобных фейков, что всю информацию нужно очень тщательно проверять. Поэтому, собственно, я вам и задаю вопросы, чтобы выяснить, где правда, а где ложь…





– У меня самого информация, которая появляется на некоторых телеграм-каналах, иногда вызывает улыбку, а иногда и возмущение. Например, недавно меня в одном из каналов назвали чуть ли не олигархом. С одной стороны, мне стало смешно, а с другой – грустно. Потому что те корреспонденты, которые давали эту информацию, не приложили ни малейших усилий, чтобы хоть чуть-чуть разобраться в этом вопросе. Деза на дезе и дезой погоняет!





– Если не секрет, какое состояние вам приписали? В миллиардеры записали или в миллионеры?





– Нет, миллиарды мне не приписывали. Написали, что я являлся руководителем одного из предприятий, сборочные производства которого были созданы в Камбодже, и я там зарплату получал. Ну просто смешно! Даже не хочу об этом говорить…





– Вы в Камбодже часто бывали?





– Дело в том, что предприятие в Камбодже открывал министр иностранных дел Беларуси, заместитель премьер-министра Камбоджи. Всё было на очень высоком уровне. Конечно, я там бывал, если мы там создавали предприятие. Но вот так обвинить и заявить полную чепуху… Об этом даже не стоит говорить. Просто у меня к этим каналам и к работе журналистов теперь полнейшее недоверие. Вы, Марина, поймите правильно: после подобных вбросов у меня возникают нехорошие мысли вообще в отношении профессии журналиста…





– Да я сама иной раз удивляюсь тому, как тенденциозно и однобоко подается информация. Надеюсь, вы понимаете, что фейки и профессиональная журналистика – это совершенно разные вещи. Владимир Федорович, а как вам новое место работы? Вы ведь не так давно стали директором ОАО «Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции «Беллис»…





– Хорошее предприятие, отличный коллектив, высокая квалификация работников. Больше пока ничего сказать не могу, поскольку работаю здесь еще неполных четыре месяца. Но пока у меня довольно высокое мнение об этом предприятии.





– Уже во всех нюансах разобрались, вникли во все вопросы?





– Вникать надо всю жизнь! На самом деле мне многое понятно, поскольку я работал в смежных сферах и каких-то совершенно новых вещей для меня здесь нет. Но в любом случае это новое направление со своими традициями, системой и стилем работы, и вот в эти детали, безусловно, нужно вникать. И я стараюсь.







