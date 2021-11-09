"Мы получим зерновых колосовых, кукурузы и рапса в целом более 9 млн тонн. Уже обеспечен госзаказ на уровне 1 млн тонн. То есть продовольственным зерном страна обеспечена под полную потребность. Животноводство также будет полностью обеспечено травянистыми кормами и фуражным зерном для выполнения задач, которые стоят на 2022 год по росту производства молока, говядины, свинины, мяса птицы", - сказал Крупко, которого цитирует госагентство БелТА.





Ранее белорусские власти заявляли о дефиците фураженого зерна.





Вице-премьер Беларуси Александр Субботин в конце августа отмечал, что в стране сложился дефицит фуражного зерна. В связи с этим, по его словам, часть посевов кукурузы уберут не на силос, а на зерно. "За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн тонн кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - сказал он.





По оценке вице-премьера, урожай зерна в Беларуси в 2021 году на 1 млн тонн ниже, чем в прошлом году из-за сложных погодных условий.

В конце августа правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев, хотя традиционно экспорт зерновых представлен весьма небольшими цифрами ($419 тыс. в 2019 году).



