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Беларусь полностью обеспечит свои потребности в зерне

В этом году полностью обеспечена продовольственным и фуражным зерном, общий урожай зерновых превысит 9 млн тонн, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко.

"Мы получим зерновых колосовых, кукурузы и рапса в целом более 9 млн тонн. Уже обеспечен госзаказ на уровне 1 млн тонн. То есть продовольственным зерном страна обеспечена под полную потребность. Животноводство также будет полностью обеспечено травянистыми кормами и фуражным зерном для выполнения задач, которые стоят на 2022 год по росту производства молока, говядины, свинины, мяса птицы", - сказал Крупко, которого цитирует госагентство БелТА. 

Ранее белорусские власти заявляли о дефиците фураженого зерна. 

Вице-премьер Беларуси Александр Субботин в конце августа отмечал, что в стране сложился дефицит фуражного зерна. В связи с этим, по его словам, часть посевов кукурузы уберут не на силос, а на зерно. "За счет кукурузы мы ожидаем, что будет 1,5-1,8 млн тонн кукурузного зерна - выше, чем в прошлом году. И мы часть этого дефицита перекроем", - сказал он.

По оценке вице-премьера, урожай зерна в Беларуси в 2021 году на 1 млн тонн ниже, чем в прошлом году из-за сложных погодных условий.
 
В конце августа правительство Беларуси ввело запрет на вывоз из страны пшеницы, ржи, кукурузы и других зерновых сроком на 6 месяцев, хотя традиционно экспорт зерновых представлен весьма небольшими цифрами ($419 тыс. в 2019 году). 

В 2020 году урожай зерна с учетом кукурузы в Беларуси составил 9,3 млн тонн, что на 17,5% больше, чем в 2019 году. С учетом рапса сбор зерновых в прошлом году составил около 10,3 млн тонн, в том числе 8,1 млн тонн колосовых, 838 тонн крестоцветных и 1,37 млн тонн кукурузы, пишет Интерфакс-Запад.
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