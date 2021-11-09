Аналитики ЕФСР заявили, что Беларусь находится в зоне высоких бюджетных рисков из-за того, что государство предоставляет гарантии под долги неэффективных госпредприятий, пишет Еврорадио. Если некоторые из них окажутся не в состоянии их обслуживать, то госдолг сильно увеличится.





— Государственный долг Беларуси может увеличиться в 2022 году почти до 61% ВВП по сравнению с прогнозируемым в базовом сценарии уровнем 46% ВВП, — говорится в отчёте ЕАБР.





Еврорадио узнало у экспертов, как долги предприятий давят на госдолг и почему придётся снова искать кредиты.

Вместо денег банки получат облигации

У Беларуси и так проблемы с госдолгом. Ведь процент, под который приходится занимать, выше, чем рост экономики. Страна просто не успевает зарабатывать столько, чтоб платить по долгам и процентам без новых заимствований. Дополнительные риски создают долги предприятий под гарантии правительства.





— Госгарантии, их ещё называют обусловленный долг, это как бы не долг государства, но если предприятия перестанут обслуживать долги, на которые были выданы госгарантии, то это превращается в долг государства, — рассказывает старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб. — И так не очень понятно, как погашать текущий госдолг. Если придётся платить по гарантиям, то станет тем более непонятно, где бюджету брать средства.





Решать проблему правительство пытается “креативными” способами. Например, просит банки продлить или изменить условия по кредитам.





— Недавно был интересный указ по поводу Банка развития и Агентства по управлению активами. Предлагается превратить кредиты, которые плохо обслуживаются, в облигации. До этого это был кредит с госгарантией, а становится облигация на балансе банка. Формально это уже будут сложности не государства, а сложности банков и, соответственно, сложности Банка развития.





— Более того, в том же указе предполагается выпуск новых облигаций вместо старых. То есть попытка замести долги под ковер. Это может ухудшить балансы банков, которые эти кредиты выдавали. Они думали, что дают деньги на определённый срок под гарантии правительства. Но вместо возврата по кредитам они получат кучу облигаций.





Не прямо сейчас, но может наступить момент, когда вкладчик приходит за своим вкладом, а ему говорят: “Извините, у нас денег нет, у нас только облигации Банка развития”.

Внешние проблемы ухудшат положение предприятий

Просто напечатать денег, чтобы закрыть долги предприятий, тоже не выйдет.





— Проблема в том, что у предприятий основная часть долгов валютная. И пока мы валюту печатать не умеем, печатным станком проблемы плохих долгов не решить, — продолжает Вадим Иосуб.





Старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук отмечает, что признаков накачки предприятий деньгами не видно.





— Идея растворить старые долги, то есть девизуализировать риски для банков. Есть намерения тренд переломить в сторону накачки. Но намерение от факта отличается. Пока кредиты сжимаются. Поэтому я бы говорил о старых долгах.





Когда долги предприятий станут серьёзной проблемой для госдолга, во многом зависит от внешних условий.





— При ухудшении спроса, прежде всего внешнего, финансовые позиции большинства госпредприятий становятся очень слабыми. Период коронавируса это достаточно наглядно показал. Потом период, сменивший коронавирус, так называемое торговое чудо, эти проблемы смягчил.





Теперь восстановительный рост на внешних рынках заканчивается, значит, будет падать спрос на белорусскую продукцию и положение предприятий станет тяжелее. Кроме того, ожидается, что к началу 2022 года начнут работать европейские санкции.





— Проблема долгов предприятий ещё с 2015 года является актуальной. Теперь в любой момент она может обостриться, — говорит Дмитрий Крук.

Схемы получатся, если санкции не сработают

При этом даже Минфин отмечает, что с выплатами по госдолгу могут возникнуть проблемы. Особенно к 2023 году, когда придёт срок платить по евробондам. Значит, ресурсов на поддержку неэффективных будет ещё меньше.





— Расчёт тех людей, которые называют себя правительством, на то, что, обходя санкции, им удастся поддерживать вялотекущий рост в районе 2%.





Если бы санкций не было, то поддерживать такую стагнацию возможно. Однако есть политические проблемы, продолжается массовый отток людей и бизнесов из Беларуси. То есть даже этот вялый рост поддерживать проблематично.





Состояние предприятий и бюджета зависит от того, насколько удачно у властей получится обходить санкции, чтобы не обрушился экспорт.





— Абсолютно не факт, что это удастся. Мой базовый сценарий — всё идёт к рецессии в 2022 году. Возможно, не столь глубокой, но дальше проблемы могут наслаиваться одна на другую.





Тогда будут проблемы с исполнением обязательств по госдолгу и с исполнением обязательств госпредприятий. В этом случае, думаю, власти займутся тем, чтобы в авральном порядке снова заимствовать, загоняя себя ещё больше в петлю долговых проблем. Рано или поздно такой сценарий перерастает в долговой и финансовый кризис, — резюмирует Дмитрий Крук.