



Он сказал, что «в непростых условиях где-то надо поджимать и рентабельность».





«Подход такой: если напряженная ситуация, то сложно должно быть всем — не только производителям, но и торговле, перевозчикам, логистам и так далее. Основная цель, чтобы обычному человеку в магазине, особенно социально слабо защищенному, было легко и он не почувствовал мировых турбулентностей цен», — ответил Субботин агентству БелаПАН.





И добавил: «чтобы маржинальность торговых сетей не была слишком большая, сдерживание цен происходит не только за счет производителей и переработчиков, но и торговых сетей. Мы стараемся оценить себестоимость и сдерживать рост цен».





При этом вице-премьер заявил, что на фоне мировой турбулентности продовольствие пользуется спросом и цены «идут вверх», а «все излишки мы можем продать за рубеж нашим коллегам и друзьям». По его словам, уже продали на 4,7 млрд долларов, и на 40% увеличилось положительное сальдо до 1 млрд 640 млн долларов.





«Мы плюс 520 млн долларов положили в бюджет, а это зарплата наших медиков, учителей», — добавил он.





Субботин отметил, что продовольствие поставляют в 116 стран.





«В этом году появились новые страны — на африканском континенте, страны Ближнего Востока. Также в Европейский союз, как бы мы напряженно ни общались, экспорт увеличился на 40%. Экспорт растет, село р звивается, будем следовать этим путем», — заявил Субботин.





Заместитель премьера отметил: «по итогам года мы надеемся экспортировать продукцию АПК на 6 млрд долларов».







