«Сложно должно быть всем» — Вице-премьер Субботин рассказал, почему в Беларуси сдерживают цены
Заместитель премьер-министра Александр Субботин 9 ноября рассказал, почему в Беларуси сдерживают цены и как это влияет на производителей, переработчиков и белорусов.
Он сказал, что «в непростых условиях где-то надо поджимать и рентабельность».
«Подход такой: если напряженная ситуация, то сложно должно быть всем — не только производителям, но и торговле, перевозчикам, логистам и так далее. Основная цель, чтобы обычному человеку в магазине, особенно социально слабо защищенному, было легко и он не почувствовал мировых турбулентностей цен», — ответил Субботин агентству БелаПАН.
И добавил: «чтобы маржинальность торговых сетей не была слишком большая, сдерживание цен происходит не только за счет производителей и переработчиков, но и торговых сетей. Мы стараемся оценить себестоимость и сдерживать рост цен».
При этом вице-премьер заявил, что на фоне мировой турбулентности продовольствие пользуется спросом и цены «идут вверх», а «все излишки мы можем продать за рубеж нашим коллегам и друзьям». По его словам, уже продали на 4,7 млрд долларов, и на 40% увеличилось положительное сальдо до 1 млрд 640 млн долларов.
«Мы плюс 520 млн долларов положили в бюджет, а это зарплата наших медиков, учителей», — добавил он.
Субботин отметил, что продовольствие поставляют в 116 стран.
«В этом году появились новые страны — на африканском континенте, страны Ближнего Востока. Также в Европейский союз, как бы мы напряженно ни общались, экспорт увеличился на 40%. Экспорт растет, село р звивается, будем следовать этим путем», — заявил Субботин.
Заместитель премьера отметил: «по итогам года мы надеемся экспортировать продукцию АПК на 6 млрд долларов».
14:54 09/11/2021
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