Самый надежный способ





В МВД объяснили свою инициативу соображениями кибербезопасности. Банки должны дать свой ответ до середины декабря.

В частности, милиция предлагает по умолчанию выпускать банковские платежные карточки без функции совершения интернет-платежей, которую позже можно подключить, если клиент захочет.

Что касается ограничения по количеству переводов на карты других банков и в другие страны, то предлагают ввести лимит для переводов в Россию и Украину, поскольку чаще всего случай мошенничества с картами связаны с ними.