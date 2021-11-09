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МВД предлагает ввести ограничения для банковских карт по интернет-платежам и переводам

Министерство внутренних дел Беларуси предложило банкам разработать новые правила для платежных карт. Ключевые новшества –выпуск «пластика» без возможности совершать интернет-платежи и ограничения по количеству переводов за границу. Об этом сообщает сайт infobank.by.

 
Самый надежный способ 

В МВД объяснили свою инициативу соображениями кибербезопасности. Банки должны дать свой ответ до середины декабря.
 
В частности, милиция предлагает по умолчанию выпускать банковские платежные карточки без функции совершения интернет-платежей, которую позже можно подключить, если клиент захочет.
 
Что касается ограничения по количеству переводов на карты других банков и в другие страны, то предлагают ввести лимит для переводов в Россию и Украину, поскольку чаще всего случай мошенничества с картами связаны с ними.
 
 
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