МВД предлагает ввести ограничения для банковских карт по интернет-платежам и переводам
Министерство внутренних дел Беларуси предложило банкам разработать новые правила для платежных карт. Ключевые новшества –выпуск «пластика» без возможности совершать интернет-платежи и ограничения по количеству переводов за границу. Об этом сообщает сайт infobank.by.
Самый надежный способ
В МВД объяснили свою инициативу соображениями кибербезопасности. Банки должны дать свой ответ до середины декабря.
В частности, милиция предлагает по умолчанию выпускать банковские платежные карточки без функции совершения интернет-платежей, которую позже можно подключить, если клиент захочет.
Что касается ограничения по количеству переводов на карты других банков и в другие страны, то предлагают ввести лимит для переводов в Россию и Украину, поскольку чаще всего случай мошенничества с картами связаны с ними.
14:43 09/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение