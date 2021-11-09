







Представитель налогового министерства напомнила, что оплатить авансовый платеж по транспортному налогу всем белорусам, владеющим авто, необходимо до 15 декабря. Общая сумма поступлений, на которую рассчитывают налоговые органы, должна составить 42 миллиона белорусских рублей. Именно на такую суммы были отправлены белорусам извещения об авансовом платеже по транспортному сбору.





А уже в 2022-ом году собственникам авто будет насчитан транспортный налог: кому-то остаток, кому-то полная сумма за текущий год.





- В следующем году не позднее 1 сентября будут направлены извещения на уплату транспортного налога либо на его доплату и надо будет уплатить транспортный налог в срок не позднее 15 ноября 2022 года. В следующем году эта дата будет едина для всех имущественных налогов, - прокомментировала Путрик.





Все возникающие вопросы необходимо направлять в налоговые органы и к местным властям.



