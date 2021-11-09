



"Документом предусматривается, что цена на газ для Республики Беларусь, определяемая соответствующим протоколом между Правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", будет установлена до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.





Таким образом в российском ведомстве прокомментировали подписанный во вторник министрами энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и министром энергетики России Николаем Шульгиновым протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа Беларусь и его транспортировке.





Сам протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. "Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - проинформировали ранее в белорусском Минэнерго.





Напомним, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Москве 9 сентября согласовали все 28 союзных программ по интеграции двух стран. После озвучивания итогов переговоров стало известно, что союзные программы предусматривают "унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики". Кроме этого, планируется выровнять в правах предприятия двух стран, дать общий доступ к госзакупкам.





Согласн договоренностям, РФ сохранит для Беларуси в 2022 году прежнюю цену на газ - это $128,5 за 1 тыс. куб. м. А до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Подобные решения, по словам Путина, коснутся также нефти и нефтепродуктов.