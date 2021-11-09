Конкретная цена на российский газ для Беларуси будет установлена до 31 декабря 2022 года
Министерство энергетики России заявило, что цена на газ для Беларуси будет установлена до 31 декабря 2022 года.
"Документом предусматривается, что цена на газ для Республики Беларусь, определяемая соответствующим протоколом между Правительством Республики Беларусь и ПАО "Газпром", будет установлена до 31 декабря 2022 года", - говорится в сообщении Минэнерго РФ.
Таким образом в российском ведомстве прокомментировали подписанный во вторник министрами энергетики Беларуси Виктором Каранкевичем и министром энергетики России Николаем Шульгиновым протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа Беларусь и его транспортировке.
Сам протокол определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году. "Конкретный уровень цены на газ будет зафиксирован в совместном документе с ПАО "Газпром", исходя из условий 2021 года", - проинформировали ранее в белорусском Минэнерго.
Напомним, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Москве 9 сентября согласовали все 28 союзных программ по интеграции двух стран. После озвучивания итогов переговоров стало известно, что союзные программы предусматривают "унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики". Кроме этого, планируется выровнять в правах предприятия двух стран, дать общий доступ к госзакупкам.
Согласн договоренностям, РФ сохранит для Беларуси в 2022 году прежнюю цену на газ - это $128,5 за 1 тыс. куб. м. А до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства. Подобные решения, по словам Путина, коснутся также нефти и нефтепродуктов.
13:00 09/11/2021
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