Разработчики приложения предлагают гостю полное управление своими походами в любимые заведения: от брони столика и заказа блюд до автоматической оплаты и чаевых на карту официанта или другого сотрудника заведения, например, шеф-повара. Поговорили с основателем стартапа Василием Степановым, чтобы выяснить подробности.





Ближайший конкурент – Sberfood за несколько миллионов

– На рынок мы выходили постепенно: со стартового заведения плавно добавляли функционал необходимый для бизнеса. Из недавних обновлений перед запуском – это безналичные чаевые прямо на карту официанта, а также функция предзаказа с оплатой.





На данный момент у нас более 1300 пользователей и около 20 заведений, мы не заставляем подключать весь функционал, пускай каждое заведение само выберет, что для него особенно ценно. Для кого-то это просто оплата, а для кого-то – функция бронирования и кнопка вызова официанта.





Разработка требовала как серьезных финансовых, так и трудовых вложений. По технологичности на постсоветском пространстве наиболее близкий к нам проект экосистемы Сбер – Sberfood, инвестиции в который насчитывают не один млн долларов. У нас точно получилось дешевле, а по продуманности некоторых бизнес-процессов и по функциональности мы совершенно точно лучше. Но есть и обратная сторона этого – от задумки до выхода на рынок прошло три года.





Революция для стритфуда

– Это просто революционное решение для всей отрасли. Зачастую стритфуд � бъекты самообслуживания имеют только терминал для приема безналичных платежей, а заказы и их очередность пишут в тетрадку. Вот представьте, раньше человек приходил на фуд-корт, тратил время, чтобы ознакомиться со всем меню, стоял в очереди, потом ожидал стоя у фудтрака свой заказ, боясь отойти и пропустить момент готовности.





Сейчас вы приходите на фудкорт, по геолокации смотрите меню заведений, которые рядом, потом одним кликом заказываете и оплачиваете, в то же время владелец фудтрака одним кликом принимает заказ в специальном приложении YPA Restaurateur, потом вы занимаетесь своими делами и ждете пуш-уведомление от заведения о готовности.





Заведение получает лояльность, увеличение пропускной способности, а также персонификацию в обслуживании, поскольку через полчаса после обслуживания приложение спрашивает о желании оставить чаевые (что довольно редко в стритфуде). Таким образом вся отрасль выходит на новый уровень





Чаевые, комиссии и отзывы

В приложении есть возможность оставлять чаевые персоналу переводом с карты клиента. Будет ли в этом случае взиматься какая-либо комиссия за перевод? Можно ли будет в безналичном режиме выбрать раздельный счет для оплаты?





– Для этой функции у нас есть технический партнер – Альфа-Банк. Комиссию за перевод на личную карту официанта оплачивает сам плательщик, что составляет 40 копеек + 0,4% от суммы платежа. Официант же получает сумму сразу на карту, без дополнительных вычетов или серых схем, как сейчас происходит практически во всех заведениях Минска. На данный момент только мы перечисляем перевод чаевых прямо на карту официанта.





В функционале приложения – оценка только тех заведений, где реально был пользователь и блюд, которые он заказывал. Как пользователь сможет оставить отзыв, если его не пустят (например по дресс-коду) в заведение или в случае, когда заказанное блюдо разделили на двоих, и у каждого свое впечатление осталось? Будут ли отзывы проходить премодерацию или постмодерацию и по каким критериям?





– О заведении может высказаться любой пользователь, а вот о блюдах, только тот, кто их заказывал. Так мы добиваемся по-настоящему достоверной информации, когда ресторатор может взаимодействовать с реальными гостями, а не с теми, кому скучно и они пишут отзывы на все подряд. Разделение счета – следующая функция для ближайшего апдейта.





Также мы усовершенствовали сервис обратной моментальной связи с гостем. Теперь руководитель может узнать напрямую от гостя о всех недочетах заведения: был ли у него волос в салате, хамил ли официант, все ли ему понравилось.

Основной плюс это возможность моментально исправить ошибку здесь и сейчас, пока гость еще не ушел. Кнопка ответ позволяет быстро реагировать на отзыв гостя, а кнопка быстрого набора номера гостю появится, если гость потребовал с ним связаться, например, для разрешения конфликтной ситуации, которую не смогли решить сразу. Этот сервис помогает превратить недовольного гостя в лояльного за считаные минуты и не дать проблеме разрастись до скандала в сети на общедоступных сайта.





Как же сервис помогает увеличить количество позитивных отзывов?





– Если отзыв положительный то можно предложить гостю поделиться своим отзывом в Google и Яндекс в один клик. Это не только увеличит рейтинг заведения и покажет его в поиске выше конкурентов, но и увеличит прибыль благодаря прямым рекомендациям гостя в соцсетях.





Акции и скидки

Для того, чтобы нормально заработала рейтинговая система заведений и блюд, приложением должны воспользоваться тысячи белорусов. Как вы планируете наращивать аудиторию, чем привлекать пользователей?





– Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация, мы даем возможность не только просмотра блюд без контакта с меню, но и бесконтактную оплату заказа. К тому же функционал самовывоза и предзаказ должен побудить пользователей сделать выбор в пользу комфорта и здоровья.





И естественно мы подготовили некоторые акции по стимулированию гостей, что бы им было проще понять реальную выгоду и пользу системы. При каждом пятом заказе через приложение мы будем или дарить фирменное блюдо от заведения, или комплимент от шеф-повара





Какие дополнительные возможности/фишки приложения появятся в ближайшее время?





– Мы работаем над добавлением таких функций как Apple Pay, возможность заведению самому создавать свою карточку в каталоге и отправлять эту информацию на модерацию, ну а самый частый запрос наших гостей – бонусная система – сейчас находится в активной разработке.