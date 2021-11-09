











Ранее сообщалось, что участники рынка электроэнергии Украины получили письмо за подписью гендиректора Дрозда о прекращении поставок по рамочным контрактам.

В письме также говорилось, что заключать новые контракты «Белэнерго» не планирует.





Тем временем в соцсетях появилась информация о том, что вместо украинской компании «Энергоатом», у которой был основной контракт на покупку белорусской энергии, энергию сейчас импортируют компании «Электрокомьюнити» и ТЕТ.