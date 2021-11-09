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«Белэнерго»: поставки в Украину продолжаются

Концерн «Белэнерго» опроверг инфрмацию о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 9 ноября.



В пресс-службе концерна в комментарии OL отметили: "Не прекращаются. Готовим комментарий".

Ранее сообщалось, что участники рынка электроэнергии Украины получили письмо за подписью гендиректора Дрозда о прекращении поставок по рамочным контрактам.
В письме также говорилось, что заключать новые контракты «Белэнерго» не планирует.

Тем временем в соцсетях появилась информация о том, что вместо украинской компании «Энергоатом», у которой был основной контракт на покупку белорусской энергии, энергию сейчас импортируют компании «Электрокомьюнити» и ТЕТ.
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