«Белэнерго»: поставки в Украину продолжаются
Концерн «Белэнерго» опроверг инфрмацию о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 9 ноября.
В пресс-службе концерна в комментарии OL отметили: "Не прекращаются. Готовим комментарий".
Ранее сообщалось, что участники рынка электроэнергии Украины получили письмо за подписью гендиректора Дрозда о прекращении поставок по рамочным контрактам.
В письме также говорилось, что заключать новые контракты «Белэнерго» не планирует.
Тем временем в соцсетях появилась информация о том, что вместо украинской компании «Энергоатом», у которой был основной контракт на покупку белорусской энергии, энергию сейчас импортируют компании «Электрокомьюнити» и ТЕТ.
10:20 09/11/2021
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