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После роста акций - капитализации компании выросла до более чем 2 трлн долларов. Сегодня есть только две компании, которые пересекли эту отметку - Apple и Microsoft.





На рост акций Alphabet Inc. повлияли восстановление поступлений от рекламы и рост облачного бизнеса.





Отметку в 1 трлн долларов Google пересек в январе прошлого года.





После сегодняшнего 1,2% роста акций - их стоимость составляла более 3 тысяч долларов















