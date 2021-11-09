



"Белнефтехим" уже переориентировал поставки на порты Российской Федерации, об этом рассказал журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков во дворце Независимости.





"Мы оцениваем по итогам года, что при планах где-то 1,7 миллиона тонн мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 миллиона тонн ", - цитирует главу концерна БелТА.





После чего напомнил, пишет Sputnik, что поставки нефтепродуктов были переориентированы в следствие рисков, которые связаны с риторикой балтийских республик в отношении Беларуси.





"Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Для нас на сегодняшний день это выгодно. Мы работаем", - уточнил Андрей Рыбаков.





Санкции и рост экспорта





Андрей Рыбаков особое внимание обратил на тот факт, что поставки предприятия, которые входят в состав концерна, значительно увеличились по сравнению с 2020 годом.





"По итогам года планируем более 130% темп роста экспорта по всей отрасли. Уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и видим, что будем только добавлять по всем позициям", - уверен он.





После чего признал, что санкции, как любое давление сказываются на работе концерна, но в связи с этим вырабатываются решения, позволяющие вести стабильную работу.





"Основная задача - реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильности, прежде всего на сырьевом рынке, а также на санкционное давление, для того чтобы все это нивелировать, чтобы наши предприятия стабильно работали, вовремя выплачивалась заработная плата и все платежи в бюджет", - пояснил Андрей Рыбаков





На рынке Украины без перемен





Глава концерна рассказал, что белорусские нефтепродукты, как и раньше, поставляются на украинский рынок, потому что для этого нет никаких препятствий.

"Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается", - заверил он.

Причем Андрей Рыбаков признал наличие трудностей в отношениях двух стран, но это никак в данный момент не сказывается на поставках нефтепродуктов. Отвечая на уточняющий вопрос, каковы объемы поставок, он глава концерна не назвал точных данных: "не меньше точно. Далеко не меньше".





Ранее директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов рассказал, что украинский рынок является премиальным для белорусских производителей. По его данным, на украинском рынке белорусская продукция занимает 35% рынка дизеля, бензина – 40%, битума – 45%.