Беларусь поставит нефтепродуктов через порты России с превышением планируемого объема
Переориентация экспорта белорусских нефтепродуктов с портов балтийских республик на российские произошла после ухудшения двусторонних отношений.
"Белнефтехим" уже переориентировал поставки на порты Российской Федерации, об этом рассказал журналистам председатель концерна Андрей Рыбаков во дворце Независимости.
"Мы оцениваем по итогам года, что при планах где-то 1,7 миллиона тонн мы выйдем по факту на поставки не менее чем 2,3 миллиона тонн ", - цитирует главу концерна БелТА.
После чего напомнил, пишет Sputnik, что поставки нефтепродуктов были переориентированы в следствие рисков, которые связаны с риторикой балтийских республик в отношении Беларуси.
"Дабы не зависеть от каких-либо обстоятельств, а заниматься исключительно в этом плане бизнесом и приносить пользу нашим организациям. Для нас на сегодняшний день это выгодно. Мы работаем", - уточнил Андрей Рыбаков.
Санкции и рост экспорта
Андрей Рыбаков особое внимание обратил на тот факт, что поставки предприятия, которые входят в состав концерна, значительно увеличились по сравнению с 2020 годом.
"По итогам года планируем более 130% темп роста экспорта по всей отрасли. Уже занимаемся бизнес-планированием следующего года и видим, что будем только добавлять по всем позициям", - уверен он.
После чего признал, что санкции, как любое давление сказываются на работе концерна, но в связи с этим вырабатываются решения, позволяющие вести стабильную работу.
"Основная задача - реагировать на изменяющиеся условия в рамках волатильности, прежде всего на сырьевом рынке, а также на санкционное давление, для того чтобы все это нивелировать, чтобы наши предприятия стабильно работали, вовремя выплачивалась заработная плата и все платежи в бюджет", - пояснил Андрей Рыбаков
На рынке Украины без перемен
Глава концерна рассказал, что белорусские нефтепродукты, как и раньше, поставляются на украинский рынок, потому что для этого нет никаких препятствий.
"Как говорится, бизнес и только. Все, что ложится в экономику и эффективность, все туда поставляется и, соответственно, там принимается и покупается", - заверил он.
Причем Андрей Рыбаков признал наличие трудностей в отношениях двух стран, но это никак в данный момент не сказывается на поставках нефтепродуктов. Отвечая на уточняющий вопрос, каковы объемы поставок, он глава концерна не назвал точных данных: "не меньше точно. Далеко не меньше".
Ранее директор "БНК-Украина" Евгений Поспелов рассказал, что украинский рынок является премиальным для белорусских производителей. По его данным, на украинском рынке белорусская продукция занимает 35% рынка дизеля, бензина – 40%, битума – 45%.
09:33 09/11/2021
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