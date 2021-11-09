







В Могилеве третий по счету «Грошык» появится на ул. Ровчакова среди мебельных магазинов. Площадь будущего дискаунтера — около 780 кв. м.





«Светофор» продолжил осваивать Заводской район Минска, пишет Office Life. Уже есть точки в районе Шабанов, Тракторного завода, ул. Солтыса и т. д. Новый дискаунтер площадью 1 тыс. кв. м появится рядом с промзоной Минского моторного завода на ул. Радиальной.





Как сообщалось, «Светофор» пока остается на первом месте в сегменте жестких дискаунтеров по числу магазинов. «Грошык» — на втором, «Доброцен» — на третьем месте.



