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В Беларуси решили штрафовать за грязную рекламу. ИП и юрлицам дали время на исправление

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли 6 ноября рассказали, что за грязную, выцветшую, порванную наружную рекламу будут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

Фото: intex-press.by

В ведомстве напомнили, что согласно требованиям пункта 2 статьи 13 Закона Республики Беларусь «О рекламе» наружная реклама должна быть «в надлежащем эстетическом и техническом состоянии».

Как заявили в МАРТ, пишет Телеграф, «в случае нахождения на средстве наружной рекламы баннера c наружной рекламой, находящегося в ненадлежащем эстетическом и техническом состоянии (выцветшем, грязном, порванном и т.д.), такое средство наружной рекламы признается находящимся в ненадлежащем эстетическом и техническом состоянии».

В свою очередь, это приведет к наложению штрафа, исходя из ч. 1 статьи 13.9 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях. Его размер для ИП составит от 10 до 25 базовых величин (на данный момент от 290 до 725 бел. руб.), а для юридических лиц – от 20 до 50 базовых величин (от 580 до 1450 бел руб.).

Таким образом в МАРТ предупредили операторов наружной рекламы, чтобы те «оперативно привели средства наружной рекламы в надлежащее эстетическое и техническое состояние».
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